Ein Drittel der Bürger ist abgeschnitten

Osterrönfeld

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ( LBV) hat die Bahnhofstraße im Bereich der Brücke der L 255 sperren lassen. Dort sollen mit einer Ramme Teile der neuen Lärmschutzwand der Landesstraße in den Boden der Straßenböschung versenkt werden.

Ab nächsten Montag soll die Ramme an der L 255 arbeiten

Ab nächsten Montag soll das Großbohrgerät dort arbeiten. Aktuell wurden auf der Bahnhofstraße ein Fleece und eine wadenhohe Lage Kies aufgebracht, um Asphalt und Fußwege vor möglichen Schäden zu schützen, die das schwere Baugerät verursachen könnte. „Der Untergrund muss vor dem Start der Bohrarbeiten auf einheitliches Niveau gebracht werden“, berichtete Bürgermeister Hans-Georg Volquardts.

Die Absperrung südlich der Brücke löste bei einer Anwohnerin Verzweiflung aus: „Wie soll ich jetzt zur Dorfstraße kommen?“, fragte die Radfahrerin ratlos. Die Radfahrerin, ihr Mann und zwei Fußgänger, die im Zeitraum von zehn Minuten versuchten, die durchzukommen, hatten alle darauf gehofft, dass die Baustelle weiterhin für sie passierbar bleibt – so wie das Viadukt an der Parallelstraße Aukamp. An der Unterführung des Eisenbahndamms zur Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal steht seit Beginn der Straßenbauarbeiten ein Extratunnel als Durchlass für Radfahrer und Fußgänger. „Für einen Tunnel in der Bahnhofstraße ist die Baumaschine zu breit“, bedauerte Bürgermeister Hans-Georg-Volquardts.

Die Umleitungsstrecken durchs Moor sind unbeleuchtet

Für die Radfahrerin bergen die Umleitungsstrecken eine ungute Situation: „Die Strecken führen durchs Moor, dort sind die Straßen schmal und unbeleuchtet. Nachts ist das nicht sicher.“

Beim Amt Eiderkanal gingen schon Anrufe wegen der Vollsperrung ein. Wütend seien die Bürger nicht gewesen, sie hätten verständnisvoll reagiert. Das Amt leitete Anfragen an den LBV weiter. Bürgermeister Hans-Georg-Volquardts blieb am ersten Tag der Vollsperrung, die voraussichtlich vier Wochen dauert, vormittags unbehelligt von Telefonanrufen.

Die Bauarbeiter bemerkten, dass Autofahrer die Absperrung an der Ecke Dorfstraße in Osterrönfeld ignorierten, bis zur Baustelle bei der L-255-Brücke durchfuhren und dann vor der Absperrung wendeten. Nachgefragt wurden bei den Facharbeitern jedoch nicht.

Aukamp: Staus gab es am ersten Tag nicht

Anwohner des Aukamps stellten morgens deutlich mehr Verkehr auf der Umleitungsstrecke fest, an der auch eine provisorische Bushaltestelle eingerichtet wurde. Zu Staus sei es jedoch nicht gekommen. Die Bahnhofstraße hat im Ort die Qualität einer Herzschlagader. „Ein Drittel der Anwohner sind während der Bauzeit vom Ortskern abgeschnitten“, weiß Bürgermeister Hans-Georg Volquardts. „Es ist mir klar, dass die Alternativen für Fußgänger und Radfahrer eine Katastrophe sind.“ Die Umleitungsstrecken über Eckstieg, Ostlandstraße und Schwarzer Weg oder den Schäferkatenweg sind deutlich länger.

Bürgermeister: "Es ist eine Ausnahmesituation, wir müssen uns behelfen"

Hans-Georg Volquardts warb um Verständnis. „Es ist eine Ausnahmesituation, wir müssen uns behelfen. Es gibt leider keine Alternative.“ Aus seiner Sicht wurden die Bürger auf die Straßenvollsperrung vorbereitet: Die Kieler Nachrichten berichteten bereits vier Wochen vor Baustart darüber, im Bürgermeisterbrief, den jeder Haushalt erhält, hatte Hans-Georg Volquardts die Bürger informiert.

