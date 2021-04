Kiel

Durch die Vollsperrung der Claus-Sinjen-Straße, einer der zentralen Verbindungen zwischen Kronshagen und der Landeshauptstadt, hatten Verkehrsteilnehmer weite Umwege über den Kieler Skandinaviendamm und die Kronshagener Kieler Straße in Kauf nehmen müssen. Seit Montagnachmittag ist der Abschnitt zwischen Netto-Markt und der Einbiegung zum Kronshagener Hofbrook wieder freigegeben.

Lesen Sie auch: Claus-Sinjen-Straße wegen Baumfällarbeiten gesperrt

Bereits Ende Februar war die Claus-Sinjen-Straße für eine Woche gesperrt gewesen. Als vorbereitende Maßnahme für die Linksabbieger-Spur waren einige Bäume gefällt worden. Hintergrund für die neue Abbieger-Spur ist der Umzug der VBK aus dem Ortszentrum auf die Fläche der Alten Baumschule an der Claus-Sinjen-Straße. Nach aktueller Planung soll das Versorgungsunternehmen dort Ende 2022 einziehen. „Die Einrichtung der Spur erfolgte aus den Vorgaben aus dem B-Plan-Verfahren für den VBK-Neubau“, sagte Bürgermeister Ingo Sander (CDU). Grundlage für die Entscheidung waren die hohen Verkehrszahlen. Bei einer Zählungen waren pro Stunde 840 Autos auf der Claus-Sinjen-Straße notiert worden. Mit dem Abschluss der Arbeiten sei die Erreichbarkeit des neuen Standorts nun gewährleistet. Weitere Arbeiten an der Fahrbahn seien nun nicht mehr geplant, ergänzte Verwaltungschef Sander.

Lesen Sie auch: Bäume bleiben bei Sanierung der Claus-Sinjen-Straße erhalten

Stattdessen rücken die Fuß- und Radwege der Claus-Sinjen-Straße in diesem Jahr noch in den Fokus. Im Kronshagener Verkehrskonzept steht eine Verbesserung der maroden Wege weit oben auf der Agenda. Anfang April votierte der Umwelt- und Verkehrsausschuss für eine Sanierung, die laut Verwaltung insgesamt etwa 720.000 Euro kosten soll. Der Gemeindeanteil liege je nach Förderquote bei knapp 400.000 Euro. „Wir wollen das Vorhaben forcieren und zügig umsetzen“, sagte Sander. Einen genauen Zeitplan könne er aber noch nicht nennen. Doch die Sanierung soll laut Bürgermeister in diesem Jahr beginnen und im letzten Quartal fertig gestellt sein. Während nun für den Autoverkehr freie Fahrt gilt, müssen sich also bald die übrigen Verkehrsteilnehmer auf Einschränkungen vorbereiten.