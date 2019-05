Die Stuhlreihen blieben leer: Die Einwohnerversammlung in Flintbek zum Thema Schule - Neubau oder Sanierung - lockte am Dienstag gerade mal 71 Bürger in die Eiderhalle. Ausführlich wurden die Varianten inklusive der anfallenden Kosten aufgeführt, am Ende votierten die Einwohner für einen Neubau.