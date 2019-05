Das Kapitel Kultur in der Räucherkate ist für Petra Steffens Ende 2019 beendet: Die Pächterin nimmt die im Herbst 2018 ausgesprochene Kündigung der Gemeinde Wattenbek doch an. 15 Jahre sorgte die 66-Jährige für ein Kulturprogramm. Die Kommune will nun die Neuverpachtung öffentlich ausschreiben.