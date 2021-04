Kronshagen/Nortorf

Bislang waren Corona-Tests an Schleswig-Holsteins Schulen freiwillig. Ab Montag greift die vom Land beschlossene Testpflicht - ohne ein negatives Ergebnis keine Teilnahme am Präsenzunterricht. Für die Bildungsstätten bedeutete dies in der vergangenen Ferienwoche erneut viel Organisationsarbeit.

Die Grundlage, die Lieferung der benötigten Testkits an die Schulen, ist nach Angaben von Kerstin Engels, Schulrätin im Kreis Rendsburg-Eckernförde, zumindest für die erste Testreihe ab Montag gesichert. Auch die privaten Schulen hätten Rückmeldung gegeben, dass sie versorgt seien, sagt Engels.

Corona-Tests sind gefragt, und daher schwer lieferbar

Auf die nächste Lieferung für die zweite Testung der ersten Schulwoche müssten viele Schulen aber derzeit noch warten - die Nachfrage nach den Testkits ist groß. "Aktuell sind Massenlieferungen nicht ganz einfach zu bekommen", erklärt die Schulrätin. Eine weitere Lieferung zur Versorgung der wartenden Schulen sei aber zugesagt. "Die nächste kommt am Montag und wird am Dienstag verteilt", sagt Engels.

Die Beschaffung der Schnelltests übernimmt das Land. Nach der Lieferung werden sie über das THW-Logistikzentrum in Boostedt auf Grundlage der gemeldeten Schülerzahlen, Planstellen und Mitarbeiterzahlen an die einzelnen Schulträger verteilt.

An der Gemeinschaftschule Kronshagen sind die Testkits für die erste Woche bereits eingetroffen und die Vorbereitungen für die ab Montag beginnende logistische Herausforderung abgeschlossen. Getestet werden soll am Montag und Donnerstag. Damit sich alle Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche selbst testen können, hat man sich einen Plan zurechtgelegt. Denn während die Klassenstufen fünf und sechs Präsenzunterricht haben, kommen die Klassen sieben bis zehn nur in Abständen im Wechselunterricht in die Bildungsstätte, für die Abschlussklassen gelten zudem noch andere Präsenzangebote.

"Die Fünft- und Sechstklässler werden wir über eine Teststraße in unserer Mensa testen. Ansonsten wird immer die Hälfte einer Klasse im Klassenraum sein oder von zwei Kollegen begleitet", erklärt Ulrike Mangold, Leiterin der Gemeinschaftsschule, das Vorgehen.

Für Lehrer stehen separate Räume zur Testung vor Schulbeginn bereit. "Über Erfassungsbögen halten wir fest, welche Lerngruppe wann welchen Nachweis erbracht hat", ergänzt Mangold. Denn neben dem Selbsttest im Schulgebäude kann die wöchentliche Pflicht auch über den Gang zum Arzt, zur Apotheke oder ein Testzentrum erbracht und belegt werden. Wer sich zu Hause selbst testet, muss eine von den Eltern unterschriebene Selbstauskunft mitbringen.

Schulen fühlen sich gut vorbereitet

"Wir sind gut vorbereitet", sagt Schulleiterin Mangold. Den jüngeren Schülerinnen und Schülern müsste das Prozedere nach den Ferien sicherlich wieder nähergebracht werden. "Doch das wird sich im Verlauf einschleifen. Es kann nicht alles von Beginn an reibungslos laufen. Aber alle sind bemüht, und die Tests geben uns auch ein Stück Sicherheit für den Schulalltag", meint die Schulleiterin.

Ähnlich sieht es Timo Off, Leiter der Gemeinschaftsschule in Nortorf: "Die Testungen sind sinnvoll. Wir brauchen für den Schulalltag gute Bedingungen, und die Tests sind ein Teil davon." Etwa 60 bis 70 Prozent der insgesamt 820 Schülerinnen und Schüler werden durch Präsenz- und Wechselunterricht am Montag in der Schule sein.

Am Donnerstagmorgen tagte die Schulleitungsrunde virtuell, um sich über die Organisation zu beraten. Von Klasse fünf bis 13 habe man sich zunächst angeschaut, wie der Unterricht organisiert sei und daran die Teststrategie ausgerichtet, sagt Off. Am Donnerstagnachmittag informierte man per Elternbrief, auf der Homepage sowie über die Schulplattform IServ über den Ablauf. Auch in Nortorf sollen die Testkits montags und donnerstags zum Einsatz kommen. Neben Erfassungsbögen oder der Begleitung durch Lehrpersonal gibt es laut Off viele Details zu beachten.

"Wie gehen wir damit um, wenn ein Schüler am Montag auf einmal krank ist. Der Alltag wird immer offene Fragen bringen. Aber wir fühlen uns gut vorbereitet", sagt der Schulleiter. Man könne auch auf die Erfahrungen von vor den Ferien zurückgreifen. Zudem erhalte die Schule weiterhin Unterstützung durch Eltern, die sich bei den Testungen engagieren.