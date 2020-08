Bordesholm

Seit zwei Wochen dreht sich in der Hans-Brüggemann-Schule in Bordesholm fast alles um die Umsetzung der Auflagen für den am Montag beginnenden Präsenzunterricht. "Wir haben viel überlegt und Konzepte erarbeitet", erklärt Schulleiterin Ute Freund. Der Beweis ist sehbar und hörbar: Im Nachbarraum ist Sabine Schittig damit beschäftig, zahlreiche Schilder zu laminieren, die Tische liegen voll mit Wegweisern und Gebotsschildern, die noch angebracht werden müssen.

Bordesholm entscheidet sich erst einmal für Klassenkohorten

"Es wird schwierig und die Vorbereitung stellt uns vor große Herausforderungen, aber wir sind der Meinung, dass es klappen wird", nickt Wolf Harms, ebenfalls Lehrer an der Bordesholmer Gemeinschaftsschule mit Oberstufe. Er ist gleichzeitig Hygienebeauftragter und hat engagiert am Konzept und der Umsetzung mitgearbeitet. In Bordesholm hat sich die Schule für Klassenkohorten entschieden, dort sind rund 700 Schüler und 70 Lehrkräfte aktiv.

Zur Galerie An der Hans-Brüggemann-Schule in Bordesholm laufen die Vorbereitungen für den Schulanfang unter Corona-Bedingungen auf Hochtouren.

"Wir haben die Kohorte als Klasse definiert, in den Fachräumen wird es erstmal keinen Unterricht geben", betont Freund. Klassenweise geht es auch in die Pause, "Wir haben den Parkplatz sperren müssen, damit wir genügend Pausenbereiche für die unterschiedlichen Kohorten vorhalten können", so Freund. In der Schule und im Außenbereich wurde ein Einbahnstraßemsystem ausgetüftelt, in jedem Klassenzimmer ist Desinfektionsmittel vorrätig.

Auch an die Verpflegung musste gedacht werden. "Die Mensa wird einen Lieferservice ins Leben rufen", sagt Wolf Harms. An der Schule besteht Maskenpflicht, für den Unterricht selbst hat Ute Freund noch keine endgültige Aussage getroffen. "Wir hoffen noch auf die Installation von mobilen Waschtischen", erklärte Freund, um überall Hände waschen zu können.

Das ist an der Schule am Eiderwald in Flintbek längst kein Thema mehr. "Wir haben nach Rücksprache mit der Gemeinde innerhalb einer Woche insgesamt zehn neue Waschtische installiert bekommen. Das hat super geklappt", lobt Eiderwald-Schulleiter Lutz Friemann die Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Auch an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Flintbek laufen die Vorbereitungen auf den kommenden Präsenzunterricht auf Hochtouren.

In Flintbek setzt man auf Jahrgangs-Kohorten

"Wir werden Jahrgangs-Kohorten einteilen", erläutert Friemann das Konzept für Flintbeks Schule. Und das Maskengebot soll umgesetzt werden - auch im Unterricht, "Sofern es möglich ist", erklärt Friemann. Beispielsweise ist es nicht umsetzbar im Sprachunterricht, aber: "Ansonsten wollen wir das Gebot umsetzen, auch die Kollegen werden Masken tragen. Natürlich gilt das individuelle Recht eines jeden, es zu entscheiden", betont Friemann in dem Zusammenhang.

Händewaschen, Lüften, an all diese Dinge werde sich sowieso gehalten, auch seien die einzelnen Zugänge für die jeweiligen Jahrgangskohorten festgelegt, führt Friemann weiter aus. Im sogenannten Vollbetrieb sind in Flintbek knapp 60 Lehrkräfte und 650 Schüler unterwegs. "Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Wir haben viel aufzuholen", betont Lutz Friemann. Und sagt: "Wir hoffen auf Disziplin und Achtsamkeit untereinander, damit es nicht zu einem Infektionsherd in der Schule kommt."

