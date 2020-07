Büdelsdorf

Einen besonders gemeinen Diebstahl will die Polizei in Büdelsdorf klären. Dort war am Mittwoch gegen 14 Uhr eine 91-Jährige mit ihrem Rollator in der Kampstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 22 wurde sie von einer ca. 20-Jährigen angesprochen. In akzentuierten Deutsch wollte sie von der Rentnerin wissen, wo denn der nächste Zahnarzt sei. Eine ca. 40-jährige Frau wartete etwas abgesetzt auf die 20-Jährige.

Nachdem die Seniorin der Frau den Weg zum Zahnarzt beschrieben hatte, entfernten sich beide Frau ügig in Richtung Hollerstraße. Wenig später bemerkte die 91-jährige Geschädigte, dass ihre Handtasche weg war. Die beiden Frauen waren zu dem Zeitpunkt aber schon aus ihrem Blickfeld verschwunden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Frauen verlief negativ.

Polizei sucht Zeugen - So sehen die Frauen aus

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, die den Diebstahl oder das Gespräch beobachten konnten oder denen im Nahbereich rund um die Kampstraße/Hollerstraße zwei Frauen südländischen Aussehens aufgefallen sind. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04331-208450 entgegen.

Die 20-Jährige hat ein südeuropäisches Aussehen. Laut Polizei war sie bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt.

Die 40-jährige Frau hatte ebenfalls ein südeuropäisches Aussehen. Sie trug einen dunkelgrauen Mantel.

