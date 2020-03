Beke Boll siegte op Platt

Nortorf

Sechs schulbeste Plattschnacker sollten sich beim Landschaftsentscheid „ Schölers leest Platt“ in der Stadtbücherei Nortorf messen, berichtete Büchereileiterin Frederike Harder. Zwei der sechs Kandidaten aus den achten bis zehnten Klassen hatten sich jedoch bei dem Entscheid abgemeldet, der alle zwei Jahre in Nortorf ausgetragen wird.

Eine Jury aus Nortorfer Plattschnackern

Die Jury bestand dabei aus Nortorfer Plattschnackern, nämlich Ole Mehrens von der Sparkasse Mittelholstein, Hans-Helmut Köppe von der Nordörper Volksgill, Plattdeutsch-Autor Jens Jacobsen sowie Nina Pingel und Renate Boje. Sie lauschten Geschichten aus einem Heft, das die Sparkassen und die Sparkassenstiftung zusammengestellt hatten.

Nachdem Jessica Urbschat (14) vom Städtischen Gymnasium Bad Segeberg, Paul Stegelmann (13) von der Dahlmann-Schule aus Bad Segeberg und Finja Petersen (14) von der Alexander-von-Humboldt-Schule aus Neumünster ihre Lieblingstexte vorgetragen hatten, stand Beke Boll von der Ida-Ehre-Schule aus Bad vor einem Problem. „Mein Text war schon vorgelesen worden“, erzählte die 16-Jährige. Sie erweiterte einfach ihr Angebot. Auf Platt bot sie der Jury an: „Ich habe drei Geschichten vorbereitet, welche wollen Sie am liebsten hören?“ Laut, mit klarer Stimme, in schönstem Dithmarscher Platt und mit großer Ruhe las sie die Kurzgeschichte „Die Bürgschaft“ vor. Der souveräne Auftritt der erfahrenen Vorleserin überzeugte die Jury.

Landesentscheid wird in Molfsee ausgetragen

Im April und Mai sind die Termine der Regionalentscheide, am 7. Juni wird im Freilichtmuseum in Molfsee der Landesentscheid ausgetragen.

