Ein Highlight der Sportwoche in Bredenbek ist der Kinderlauf des Waldlaufes, bei dem am Donnerstag 76 Läufer auf den 2,3 Kilometer langen Rundkurs starteten. Auch am Sonnabend, 8. Juni, ist wieder jede Menge Programm auf dem Platz am Walcott-Huus geplant.