WMF Althaus in Rendsburg schließt

Der Ausverkauf bei " WMF Althaus" in der Hohen Straße in Rendsburg hat begonnen. Anfang Juni ist endgültig Schluss. Nach etwa 200 Jahren endet dann der Verkauf von hochwertigem Porzellan, Besteck und Haushaltswaren in der Stadt. Anspruchsvolle Kunden müssen künftig bis nach Kiel fahren - oder sind bereits auf den Internethandel ausgewichen.

Junge Leute kaufen wieder im Fachhandel

Sein Laden laufe bis heute gut, versichert Peter Althaus, Inhaber des gleichnamigen Fachgeschäfts. Doch nun ende der bestehende Mietvertrag. "Wenn ich zehn Jahre jünger wäre, hätte ich das nochmal gemacht und wäre in ein neues Geschäft gezogen", sagt der Geschäftsmann. Doch mit 63 Jahren freue er sich nun auf den Ruhestand. Dabei wären vor allem im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Kunden zurück ins Fachgeschäft gekommen. "Unsere Kunden kommen aus dem ganzen Kreis Rendsburg-Eckernförde", sagt Peter Althaus. "Vor allem junge Leute sind in jüngster Zeit wieder zu uns in den Laden gekommen." Irgendwann sei es für viele Menschen eben Zeit, die Massenware aus dem Möbelhaus gegen solide Teller, Tassen und Besteck einzutauschen.

Eigenes Geschäft seit 1988

"Es heißt immer: Ein Laden für Porzellan läuft nicht. Doch ich kann nur sagen: Das stimmt nicht." Trotz der guten Geschäftslage habe Althaus keinen Nachfolger finden können. "Es ist eben eine Frage, ob so ein Laden für junge Unternehmer eine Perspektive über zehn Jahre hinaus sein kann", sagt der Fachhändler. Mehrmals hat er seit der Gründung des eigenen Geschäfts im Januar 1988 den Standort in der Innenstadt gewechselt. Die jetzige Lage sei ideal, insbesondere für die Laufkundschaft.

Immer mehr Fachgeschäfte geben auf

Noch vor wenigen Jahren gab es in Rendsburg fünf Fachgeschäfte mit einem ähnlich hochwertigen Sortiment an Haushaltswaren. Verschiedene Entwicklungen haben dem gesamten Einzelhandel in Rendsburg jedoch in den vergangenen Jahren zugesetzt. Viele Geschäfte in der Innenstadt gaben nach und nach auf. Die Gründe sind unter anderem der Bau von Einkaufszentren auf der grünen Wiese, die Schließung der Kasernen und des Hertie-Kaufhauses, die jahrelange Sanierung des Kanaltunnels und der boomende Internethandel.

