Die Wähler bei der Bürgermeister-Direktwahl in Molfsee haben am Sonntag, 8. November, die Auswahl zwischen Amtsinhaberin Ute Hauschild (50) und Timo Boss (32), der Klimaschutzmanager in Schwentinental ist. Weitere Bewerbungen gibt es nicht, wie im Gemeindewahlausschuss am Freitag bekannt wurde.