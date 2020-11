Am 8. November ist es soweit: Um acht Uhr morgens öffnen in Molfsee die Wahllokale. Zur Wahl um das Amt des Bürgermeisters treten Amtsinhaberin Ute Hauschild und Herausforderer Timo Boss an. Wahlen in Zeiten von Corona - nicht nur der Wahlkampf war auf Abstand, auch die Wahl hat neue Vorgaben.