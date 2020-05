1000 Schafe auf der Straße

Bokel/Langwedel

Rücken an Rücken schoben sich Schafe, Lämmer und Ziegen durch die Lindenallee in Bokel. Verblüffte Passanten hörten die Herde von Weitem: Lautes Mähen und Meckern lag in der Luft. Ziel der Aktion war der Truppenübungsplatz Camp in Langwedel, wo die Schäferei schon seit vielen Jahren im Einsatz ist. An der Spitze der Herde: Käthe Kimmel (21), angehende Wanderschäferin im 40 Jahre alten Familienbetrieb Transhumanz ihrer Eltern Johanna und John Kimmel. „Wir sind eine von drei Wanderschäfereien im Land“, berichtete Käthe Kimmel.

Altdeutsche Hütehunde halten die große Herde zusammen

Während Johanna und John Kimmel den um eine vier Hektar große Wiese gespannten Elektroweidezaun in einen Transporter luden, führten die Azubis Käthe Kimmel und Antonia Fähnrich die Herde zum Tränken an einen Teich. Die altdeutschen Hütehunde Lilu und Geri hielten die Tiere auf Zuruf zusammen. „Es sind Gebrauchsschafe, ein Mix aus Heidschnucken, Weißkopf-, Fuchs- und Suffolk-Schafen.“

Einen Angriff von Wölfen hatte die Herde noch nicht

Von einem Wolfs-Übergriff blieb die Herde der Wanderschäfer bislang übrigens verschont. "Wolfssichtungen gab es bei der Herde schon, aber Kontakt hatten wir noch nicht - da sind wir sehr froh drum", berichtet Schäferin Johanna Kimmel. Die Schäfer verwenden bis zu 1,20 Meter hohe Elektrozäune, um die Tiere in der Weidefläche zu halten. Schutz biete der Zaun nicht. "Die Wölfe sind lernfähig." Es sei Glückssache, ob ein Wolf die Herde angreift.

Ein Schäfer fährt als Nachhut im Pickup

Johanna Kimmel und Antonia Fähnrich sicherten in Kurven ab, damit die Herde kollisionsfrei einbiegen konnte. John Kimmel fuhr im Pickup als Nachhut hinterher.

Beweidung zur Landschaftspflege im Auftrag des Landes

Die Schafe weiden ganzjährig im Freien. Die Wanderschäfer betreiben im Auftrag des Landes Landschaftspflege, unter anderem in zwei Mooren, auf Heideflächen und im Danewerk am Wikingerwall. Der Anteil von 50 Ziegen ist vorgegeben. „Sie fressen andere Pflanzen als Schafe.“

