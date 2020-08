Gnutz

Das Wandertheater Passelande hatte einen Zeitsprung geplant: Wie vor 200 Jahren, als fahrende Sänger mit dem Planwagen in die Dörfer rollten, eine Zeltplane als Dach auf ein paar Ständer stellten und dann Kleinkunst präsentierten, sollte das Stück „Tamas und der Mond“ aufgeführt werden.

Talente entdecken

Der Plan glückte. Das gerade sechsköpfige, in fantasievolle Kostüme gekleidete Team verwandelte sich während der Aufführung im Minutentakt. Ihre permanent wechselnden Funktionen und Aufgaben zeigten die Botschaft im Stück: Jeder hat viele Talente, es gilt, sie zu entdecken und bestmöglich einzusetzen. Das Ergebnis im besten Fall: Persönliche Zufriedenheit und großes Entertainment mit minimalen Mitteln.

Die Musikerinnen Merle Gertsen und Hanna Schnittger als Zweipersonen-Orchester etwa waren gleichzeitig auch Chor und Tänzerinnen, Gabriele Beckmann-Schnoor kündigte per Jagdhorn den Beginn der Show an, war Sängerin und schob Kulissen. Pferdeführerin Tatjana Rohwedder sprang nach nur einer Probe am Nachmittag kurzfristig als Tänzerin mit ein.

Zehn Wagen mit eisenbeschlagenen Rädern

Künstlerin Skye Großkopf hatte das Gesamtkonzept für den Wandertheater-Abend entwickelt. „Wir sind damit zehn Jahre durch Frankreich getourt.“ Mit zehn Wagen mit eisenbeschlagenen Rädern sei die Truppe unterwegs gewesen. Von dort stammte ein Teil der Lieder. In Deutschland hemmen bislang TÜV-Bestimmungen die Fortführung des Projektes mit gleichen Mitteln, berichtete Skye Großkopf, die an der Musikschule in Neumünster als Dozentin arbeitet. Deshalb rollte kein Planwagen, sondern eine Kutsche mit dem bunten Volk durch Gnutz.

In der Hauptrolle des Löffelschnitzers Tamaš, der seine wahre Bestimmung bei der abenteuerlichen Suche nach dem heiligen Gral entdeckt, zeigte Skye Großkopf ihr Multitalent: Als Artistin beim zirkusreifen Balanceakt auf dem Seil, dazu als Sängerin, Flöten- und Akkordeon-Spielerin. Mit Sängerin und Schauspielerin Steph Peters, die in einer Doppelrolle als Mond und Geist der Veränderung auftrat, führte sie Marionetten. Selbst das Kutschpferd, so schien es, hatte seinen Part im Stück: Als ein Drachen angriffslustig fauchen sollte, schnaubte das Pferd wie aufs Stichwort. „Das war der lustigste Moment“, meinte ein Zuschauer und griente.

Die gut 50 Zuschauer ließen sich von der Geschichte zur märchenhaft weisen Erkenntnis über den Kern aller Dinge verzaubern.

Wir kommen wieder

Uschi Kirchheimer und Karl von Puttkamer hatten die Truppe, die drei Wochen zuvor auf dem Sportplatz in Gnutz aufgetreten war, auf den Hof eingeladen. Das Ambiente zwischen historischen landwirtschaftlichen Geräten, rauschenden Baumwipfeln und großen Findlingen war für den Zeitsprung perfekt. Die nur vom Abendlicht erhellte Bühne unter der von Bambusstöcken gehaltenen Zeltplane fügte sich nahtlos in die Ausstellung. „Wir kommen wieder“, versprach Skye Großkopf.“

