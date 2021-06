Wanderweg, Streuobstwiese, Knick-Ökokonto – das könnte auf einer Wiese neben der Straße Am Lustsee in Langwedel entstehen. Vor Jahrzehnten war auf der knapp drei Hektar großen Fläche mal ein Schulwald geplant. Es blieb beim Plan. Büsche, Gräser und Bäume siedelten sich natürlich an.