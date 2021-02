Warder/Langwedel/Emkendorf

Bei der derzeitigen Wettervorhersage wird Streusalz als Taumittel für die Straßen zum begehrten Gut in den Gemeinden. Großhändler kommen mit der Lieferung nicht kurzfristig nach. „Sie haben bis zu 14 Tage Lieferzeit“, erfuhr Timm Rohwer, Bauausschussvorsitzender in Warder, bei mehreren Betrieben. Warder wurde von der Wettervorhersage kalt erwischt. „Wir haben noch Vorräte von vor drei Jahren, die sind rieselfähig, aber demnächst aufgebraucht.“ Rohwers Lösung: Er kaufte beim Direktvermarkter, der schnell liefert. Erst einmal acht Paletten à 1,2 Tonnen: „Bei kräftigem Schneefall und Glätte wird pro Tag eine Palette Salz verbraucht.“

Streusalz in Nortorf: Keine Notrufe wegen Salzmangel

Gemeinde-Notrufe wegen Streusalzmangel erreichten das Amt bislang nicht, erklärte Torsten Manthey vom Amt Nortorfer Land. „Sechs Gemeinden haben vor Wochen ihre Vorräte aufgestockt und die Rechnungen zur Weiterverarbeitung eingereicht.“ Sieben Mitarbeiter des Bauhofs Nortorf wurden nach dem vorhergesagten Schneefall in Schleswig-Holstein in Dauerbereitschaft versetzt. Ab fünf Uhr morgens wird geräumt. Vier Fahrzeuge mit Schneeschild oder mit Besen stehen bereit, um Straßen, Rad- und Fußwege zu räumen und abzustreuen.

Anzeige

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Langwedel zählt zu den gut vorbereiteten Gemeinden. Mehrere Tonnen Streusalz warten auf ihren Einsatz bei Schnee und Eisglätte. 46,3 Kilometer Gemeindestraßen werden von einem Lohnunternehmer und vom Gemeindearbeiter ab morgens um 5 Uhr geräumt und gestreut, berichtet Bürgermeister Markus Heerdegen Auch auf den hügeligen, kurvigen Strecken durch Emkendorf und Blocksdorf wird Schnee geschoben. Dort führen seit Jahresanfang neue Buslinien entlang.

Schnee in Emkendorf: Nicht alle Stichstraßen werden gestreut

Die Gemeinde Emkendorf hat noch mehrere Paletten mit Salzsäcken als Streuvorrat. „Salz nur da, wo es nötig ist,“ ist die Devise von Bürgermeister Jochen Runge. Nicht alle Stichstraßen werden gestreut. Die Erfahrung zeige, dass Salz in die Schneedecke eingearbeitet werden muss. Fahren nur wenig Autos, bleibt der Schneematsch auf der Straße und überfriert. „Die Kreisstraßen fegt bei uns der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr.“ Der Gemeindearbeiter und ein Lohnunternehmer streuen und räumen in den drei Ortsteilen Kleinvollstedt, Bokelholm und Emkendorf als freiwillige Leistung der Gemeinde auch Fuß- und Radwege. „Eigentlich sind Anwohner verpflichtet, abstumpfendes Material aufzubringen“, sagt Runge.

Lesen Sie auch: Wiederholt sich die Schneekatastrophe von 1978/79?

Jochen Runge kann sich in seiner über 40-jährigen Amtszeit an einen Winter erinnern, in dem es in ganz Norddeutschland kein Streusalz mehr gab. „Ein Salzschiff aus Chile kam nicht.“ Als der Frachter eintraf, war die Wintersaison vorbei.