Die Stadtwerke Kiel stellten in Warder am Mittwoch ihr neuestes Ökoprojekt vor. Zusammen mit den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (SHLF) wird ein bisheriger Maisacker in den nächsten Jahrzehnten in einen Mischwald verwandelt. 8000 Eichen und Buchen werden in diesem Jahr neu gesetzt.