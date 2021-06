Die evangelische Kirche steckt in der Klemme. In zehn Jahren wird ein Drittel der Pastorenstellen nicht mehr besetzt sein. Einnahmen gehen zurück, neue Strukturen müssen her. Eine, die das nicht abschreckt, ist die Ehrenamtlerin Margret Riemann-Eggers. Warum übernimmt sie gerade jetzt Verantwortung?