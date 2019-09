Jugendzentrum steht wieder unter Wasser

Felde

Juz-Leiter Oliver Gensch kann es noch immer nicht fassen. Eigentlich hatte er sich nach der wochenlangen Trocknung auf die Sanierung des Jugendzentrums gefreut, mit den Jugendlichen schon über Wandfarben gesprochen und für November eine Wiedereröffnungsparty geplant, nachdem der Starkregen das gesamte Juz am 31. Juli überschwemmt und nicht mehr nutzbar gemacht hatte.

Erneut stehen Kita und Juz unter Wasser

Nur die Bohrlöcher im Boden zeugen noch von der großen Trocknungsaktion. In denen stand plötzlich wieder Wasser. „Ich wollte es erst gar nicht glauben“, sagte Gensch und begab sich auf Ursachenforschung, denn nur wenige Tage vorher hatte die Trocknungsfirma bestätigt, dass alles Wasser aus dem Boden heraus sei.

Reinigungskraft hat Wasserhahn nicht zugedreht

„Wir haben festgestellt, dass eine Reinigungskraft im Heizungskeller vergessen hat, den Wasserhahn der Entmineralisierungsanlage zuzudrehen“, sagte Bürgermeisterin Petra Paulsen. Über das gesamte Wochenende sei das Wasser in den Heizungskeller gelaufen und im Estrich versickert. Mehrere tausend Liter hätten sich so unter dem Estrich des gesamten Gebäudes verteilt. Betroffen sind nicht nur das Juz, sondern auch der Altbau der Kita. Beide sind derzeit nicht nutzbar.

Anlage war nicht fachgerecht installiert

Die Entmineralisierungsanlage ist eine Art Filter, durch den Leitungswasser fließt. Das werde dabei hauptsächlich entkalkt, um eine bessere Reinigungswirkung zu erzielen, erklärte Paulsen. Der Auslauf vom Filter endet in einem kleinen Eimer und nicht im Abfluss, so konnte das Wasser ungehindert in den Estrich fließen. „Bei der Überprüfung haben wir Schimmel im Heizungskeller und an der Außenwand entdeckt und erfahren, dass es bereits am 25. Juli einen gleich gelagerten Vorfall im Heizungskeller gab“, sagte Paulsen. Auch sei festgestellt worden, dass die Entmineralisierungsanlage nicht fachgerecht installiert war.

Laut Trocknungsunternehmen dürfte deutlich mehr Wasser in den Fußboden gelangt sein, als bei der Überschwemmung am 31. Juli. Vier Wochen müsse jetzt mit deutlich mehr Geräten getrocknet werden. Da die Räume nicht nutzbar sind, bleibt das Juz weiterhin geschlossen. Die Früh- und Spätbetreuung in der Kita ist in den Neubau verlagert worden und zum Essen gehen alle Kitakinder jetzt wieder in die Schule.

Gemeinde schließt Versicherung ab

Die Versicherung der Reinigungsfirma hat den Schaden anerkannt, sagte Paulsen. Wie sich die Kosten am Ende aufteilen – gegen die Überschwemmung durch den Starkregen war die Gemeinde nicht versichert –, müsse man abwarten. Auf die fehlende Versicherung hat man im Amt reagiert. „Für alle Gemeinden wurde ein Angebot für eine Elementarschadenversicherung eingeholt, und alle Bürgermeister haben den Vertrag unterzeichnet“, so Paulsen. Felde zahle jetzt 4874 Euro im Jahr, damit seien alle Gebäude versichert, auch gegen einen Vulkanausbruch, wie Paulsen betonte.

