Sporthalle in Kronshagen wird gesperrt

Kronshagen

Ein Rohrbruch hatte den Boden der Sporthalle der Gemeinschaftsschule im Suchsdorfer Weg am 23. Dezember unter Wasser gesetzt. Nach einer ersten Begutachtung des Schadens und der Trocknung des Bodens war die Halle von der Gemeinde wieder freigegeben worden. Eine Prüfung der Versicherung hat nun allerdings ergeben, dass der entstandene Schaden größer ist, als zunächst angenommen. Das Wasser hat nicht nur den Hallenbelag sondern auch den darunter liegenden Schwingboden in Mitleidenschaft gezogen. Da somit im schlimmsten Fall eine Verletzungsgefahr für Schüler und Sportler besteht, kann der neue Hallenboden nicht warten. Vom Wasserschaden nicht betroffen ist die benachbarte Sporthalle des Gymnasiums.

Schadenshöhe wohl im sechsstelligen Bereich

„Wir wollen schnellstmöglich handeln. Daher könnten die Arbeiten voraussichtlich schon in der kommenden Woche beginnen“, sagte Bürgermeister Ingo Sander ( CDU). Über die Schadenshöhe könne er noch keine genauen Angaben machen, sie liege aber wohl im sechsstelligen Bereich. Die Sporthalle war Anfang der 1970er-Jahre gebaut worden. Nachdem sich ein Deckenelement gelöst hatte, musste 2017 die komplette Deckenkonstruktion ausgetauscht werden. Im vergangenen Jahr war dann das Dach der Halle für etwa 400 000 Euro erneuert worden.

Stückweise Sanierung wirtschaftlicher als Neubau

Trotz der auftretenden Verschleißerscheinungen sei eine stückweise Sanierung wirtschaftlicher als ein Neubau der Halle, sagte Sander. Das sei im Zuge der Arbeiten an der neuen Deckenkonstruktion 2017 geprüft worden. Nach der Erneuerung von Dach und Boden müssten in absehbarer Zeit nur noch die Sanitäranlagen gemacht werden. „Dann sind wir gut davor“, sagte Sander, der weiß, dass die Sperrung der Halle zur Unzeit kommt. „Das große Problem ist, dass wir Winter haben, und der Schaden jetzt behoben werden muss. Mit den Engpässen müssen wir leider leben.“

Auswirkungen auf Unterrichtsgestaltung an Gemeinschaftsschule

Diese betreffen vor allem die Gemeinschaftsschule und den Sportverein. „Zunächst freuen wir uns, dass der Schulträger so schnell reagiert. Die Sperrung hat aber natürlich einen massiven Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung“, sagte Norbert Czysewski, Schulleiter der Gemeinschaftsschule. Die Witterung lasse nicht zu, den Sportunterricht im Freien stattfinden zu lassen. Die Alternative sei Sporttheorie. „Wir müssen flexibel reagieren und uns in Geduld üben“, sagte Czysewski.

Sportverein auf der Suche nach Alternativen

Eine Hiobsbotschaft ist die Sperrung auch für den TSV Kronshagen, der schon bei normalem Betrieb mit der Kapazität an Hallenzeiten zu kämpfen hat. „Innerhalb des Vereins müssen wir nun einen gewissen Grad der Solidarität an den Tag legen. Alle Sparten müssen sich einschränken“, sagte Vereinsvorsitzender Peter Rinio. Viele Sportarten befänden sich mitten in der Saison. Punktspiele oder Turniere am Wochenende müssten ausfallen oder verlegt werden. Man werde auch nach Alternativen außerhalb der Vereins- und Gemeindegrenzen suchen. „Wir müssen uns etwas einfallen lassen“, sagte Rinio.

