Gemeinsam im Klassenraum frühstücken und dann die Zeugnisse unter dem Beifall der Mitschüler in Empfang nehmen: So lief die Zeugnisausgabe an der Grundschule Wattenbek vor Ausbruch des Coronavirus ab. Am Freitag schrumpfte die Übergabe dagegen zu einer eher tristen Fünf-Minuten-Aktion.