Kita wegen Krankheitswelle geschlossen

Wattenbek

Ein großer Zettel an der Eingangstür des Wattenbeker Kindergartens informierte die Eltern über die kurzfristig anberaumte Schließung. Ein Vater hatte in einem sozialen Netzwerk die Schließung öffentlich gemacht. Die Aktion kam nicht gut an in der kommunalen Einrichtung an der Rosenstraße. „Da werden wir drüber sprechen müssen“, sagte eine Mitarbeiterin.

Magen- und Darminfekt legte Personal flach

Grund für die Schließung ist der akut hohe Krankenstand beim Personal. Ein Großteil der 22 pädagogischen Mitarbeiter in der größten Kita der Region hat „Magen und Darm“, wie Manfred Osbahr von der Amtsverwaltung Bordesholm formulierte. Ausgelöst wurde die Krankheitswelle nach Angaben des büroleitenden Verwaltungsbeamten durch Kinder, die krank in die Kita gebracht wurden. „Eigentlich sollen kranke Kinder nicht in die Einrichtungen abgeliefert werden, damit nicht die anderen Kinder und das Personal angesteckt werden. Aber genau das ist passiert“, sagte Osbahr.

Die Gemeinde Wattenbek als Träger und die Verwaltung entschlossen sich zu einem radikalen Schritt: Nach der Schließung am Dienstag Mittag wurde die Einrichtung großflächig desinfiziert. Während der Aktion mussten sich die Eltern um ihre Sprösslinge kümmern. Ersatz aus anderen Kitas soll ab Mittwoch wieder dafür sorgen, dass ein Teil der Jungen und Mädchen wieder betreut werden kann. Wie viel Kinder wie lange weiter zu Hause bleiben müssen, ist noch unklar. „Alle Gruppen inklusive der U3-Kinder sind betroffen, die Mitarbeiter sind auch unterschiedlich schwer krank“, führte Manfred Osbahr weiter aus.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.