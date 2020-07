Nortorf/Wattenbek

Experten sprechen wegen der Corona-Krise von einem Nachfragerückgang. Dennoch: „Betongold“, womit Immobilien inklusive des eigenen Traumhauses gemeint sind, gilt in unsicheren Zeiten immer noch als sicherer Hafen für das Ersparte.

Daher darf es auch nicht wundern, dass zuletzt 90 Bauplätze im Neubaugebiet Flintbek (B-Plan Nr. 51) am Saalbeek innerhalb von 14 Tagen wie warme Semmeln weggingen. Beim ersten Spatenstich Ende Mai hieß es: „Ausverkauft!“ In Nortorf und Wattenbek deutet sich ähnliches an.

Bauen in Schleswig-Holstein : Ohne Werbung schon 60 Bewerber

„Bezahlbare Grundstücke“ will Nortorf nördlich der Bargstedter Straße an der Ecke Möhlenkoppel anbieten. 50 Grundstücke sollen geschaffen werden.

Bauamtsleiter Torsten Manthey berichtet, dass sechs Mehrfamilienhäuser und 44 Areale mit Einfamilien- sowie Doppelhäusern geplant sind. Die Erschließung ist ab Frühjahr 2021 vorgesehen, Kosten und Grundstückspreise stehen noch nicht fest. Und trotzdem gibt es im Rathaus bereits eine Interessentenliste mit 50 bis 60 Namen. Wie so oft beim Bauen in Schleswig-Holstein.

„Wir haben überhaupt keine Werbung gemacht. Das hat sich rumgesprochen, und die Leute haben sich beworben“, so Manthey. Auch aus Kiel, Hamburg und Flensburg gibt es Bewerber.

Einheimischen sollen in Wattenbek Vorteil haben

In Wattenbek wird 2021 eine Koppel am Grünen Weg erschlossen. 20 Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser. Bei der im Planverfahren vorgesehenen Bürgeranhörung vor zwei Wochen schrieben sich bereits acht Anwesende auf die Interessentenliste.

„Seit dem Termin steht das Telefon nicht still“, sagte der Investor Hans-Joachim Wittorf aus Heidmühlen. Das Interesse sei extrem hoch. Die Zahl der „ernsthaften Nachfrager“ liege mittlerweile bei 20 und steige täglich. Die Region zwischen den Städten Neumünster und Kiel sei eben sehr attraktiv.

Nortorf plant Vergaberichtlinien für Baugebiet

Wer sich zuerst meldet, mahlt auch zu erst? Keineswegs. In Nortorf stehen die Modalitäten noch nicht fest. Bürgermeister Torben Ackermann ( CDU) betonte, dass er sich Vergaberichtlinien wie bei anderen Grundstücke der Stadt vorstellen könne. „Darüber wird die Politik Ende des Jahres beraten.“

Vorstellbar ist ein Punktesystem: Familien mit Kindern, ehrenamtliche Tätigkeiten in der Region, Handicaps und anderes. In Wattenbek will man beispielsweise einheimische Interessenten stärker berücksichtigen. Fest steht aber auch dort noch nichts. Bürgermeister Oliver Kruse (AfW) betonte aber: „In den Verhandlungen mit dem Investor haben wir darum gebeten, die Wattenbeker stärker zu berücksichtigen.“

Bordesholm plant Entwicklungsstrategie für Baugebiet und Grundstücke

In Bordesholm mag seit dem Bürgerentscheid gegen die Bebauung des Veranstaltungsplatzes an der Landesstraße 318 (bis zu 100 Wohneinheiten möglich) im September 2017 keine der großen Fraktionen das Thema Neubaugebiet so richtig anpacken – obwohl das Thema eigentlich nach der Kommunalwahl 2018 auf den Tisch sollte. Bürgermeister Ronald Büssow ( SPD) betonte, dass man sich erstmal auf das Erstellen einer Entwicklungsstrategie mit einem externen Büro verständigt habe. Ein Ergebnis dürfte 2021 feststehen, und daraus könnten dann auch Bauprojekte entstehen.

Innerörtliche Verdichtung in Bordesholm nimmt zu

Gebaut wird in Bordesholm natürlich trotzdem. Eine massive Verdichtung im Innenbereich hat die Einwohnerzahl dicht an die 8000-Marke gebracht. Und auch in Bordesholm gilt: Wenn etwas Neues bekannt wird, dann kommen Nachfragen.

Beispielsweise zieht die Firma Granit Tiefbau demnächst ins ökologische Gewerbegebiet um. Auf dem Firmenareal am Mühlenredder sollen 14 Reihenhäuser zur Vermietung gebaut werden. „Am Tag der Veröffentlichung gab es bereits drei Vormerkungen“, so Firmenchef Karsten Behrend.

Weitere Bewerbungen in Nortorf möglich

Trotz der langen Bewerberliste für das Baugebiet nördlich der Bargstedter Straße werden in Nortorf weitere Bewerber aufgenommen. „Wir wissen, dass zum Zeitpunkt der Vergabe auch viele wieder abspringen, weil sie zum Beispiel schon etwas anderes haben“, so Manthey. Bewerbungen nimmt er formlos per E-Mail entgegen.

