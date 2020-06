Unterricht mit Einschränkungen

Rendsburg

Etwa 3200 Schüler besuchen das Berufsbildungszentrum an der Rendsburger Herrenstraße. Ein Großteil davon sind Lehrlinge, die bei Unternehmen der Region ausgebildet werden und in der Kreisstadt zur Berufsschule gehen. Der Blockunterricht und die Abstimmung mit den Ausbildungsfirmen stellt die Schulleitung aktuell vor Herausforderungen. „Derzeit dürfen wir nur etwa zehn bis elf Schüler pro Raum unterrichten“, sagt Martin Maier-Walker, stellvertretender Schulleiter des BBZ am Nord-Ostsee-Kanal. „Das entspricht etwa einer halben Klasse.“ Die anderen Schüler werden jeweils im Wechsel digital zu Hause unterrichtet. „Seit dem 25. Mai kommen die ersten Schüler wieder in die Schule. Jetzt fahren wir den Präsenzanteil weiter hoch.“ Aber: Von normalen Verhältnissen ist das BBZ noch weit entfernt. Es gilt eine strenge Einbahnregelung im gesamten Gebäude. Klassenräume sind nur auf vorgegebenen Wegen zu erreichen.

Pausenzeiten aufgelockert

Auch müssten die Hygienemaßnahmen in Absprache mit den Hausmeistern und dem Reinigungsservice besonders beachtet werden. „Wir haben ja jeden Tag andere Klassen in den Räumen“, gibt Martin Maier-Walker zu bedenken. Auch die Pausenzeiten wurden aufgeweicht. Aktuell obliegt es den Lehrern, wann sie die 90-Minuten-Blöcke unterbrechen. So wolle man die Gruppenbildung von Hunderten Schülern auf dem Schulgelände entzerren. Dies funktioniere auch ganz gut. In diesem Jahr müssen die Lehrer am BBZ Nord-Ostsee-Kanal doppelt planen: Derzeit ist noch unklar, wie der Unterricht an den Berufsschulen im Land nach den Sommerferien weitergeht. Stunden- und Raumbelegungspläne werden in Rendsburg sicherheitshalber für Normalbetrieb und Corona-Modus aufgestellt.

Angehende Handwerker gehen auf Abstand

Unterdessen läuft auch im Bildungszentrum Rendsburg der Handwerkskammer Flensburg seit etwa zwei Wochen wieder die praktische Ausbildung, wenn auch mit Einschränkungen. Angehende Maler, Sanitärinstallateure, KFZ-Mechaniker, Maurer oder Metallbauer aus dem ganzen Kreis Rendsburg-Eckernförde lernen in der Lundener Straße praktische Teile ihrer Berufe. Normalerweise haben die Lehrgänge, die parallel zu Berufsschule und Ausbildung in den Betrieben stattfinden, etwa zwölf Teilnehmer. Corona begrenzt auch dort die Kapazitäten. Im Ausbildungszentrum gelten Abstandregeln und Sperrbereiche. In den großen Lehrwerkstätten sind die Fenster weit geöffnet, jede zweite Werkbank ist leer. „Derzeit können wir in Rendsburg nur etwa sechs Auszubildende pro Lehrgang unterrichten“, sagt Björn Geertz, Geschäftsführer der Handwerkskammer Flensburg. Daher müssten einige Schüler jetzt auch sonnabends ran. Seit vergangener Woche wurde dies in Absprache mit den Betrieben eingeführt.

Prüflinge vorrangig unterrichtet

Ansonsten läuft der Unterricht im Wechsel und teils per Videokonferenz, was alle Beteiligten in den vergangenen Wochen vor große Herausforderungen gestellt habe. Jahrgänge, die derzeit mitten in den Prüfungen stecken, habe man bevorzugt unterrichtet. Die Lehrlinge zeigen nach Angaben von Geertz zum Großteil Verständnis für die Ausnahmeregeln. Von den Heranwachsenden könne man schließlich auch erwarten, dass sich diese zu Hause in Teilen selbstständig auf ihre Prüfungen vorbereiten. „Nach unserer Erfahrung klappt das gut“, so Geertz.

