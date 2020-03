Feuerwehr muss einsatzfähig bleiben

Kronshagen/Felde

Übungsdienste, Treffen der Jugendfeuerwehr oder Fortbildungen hat man in Kronshagen vollständig abgesagt. "Wir beschränken uns nur noch auf das Einsatzgeschehen", sagt Christian Esselbach.

Der Kronshagener Wehrführer hat derzeit den Kommandowagen vor der Haustür stehen. Im wöchentlichen Wechsel übernehmen Esselbach und sein Stellvertreter Sönke Körner sowie Zugführer Timo Kretschmer die Einsatzleitung. Bei einem Einsatz fährt diese zum Ort des Geschehens und meldet in Richtung Feuerwehrhaus, wie viele Brandschützer nachrücken sollen. "Egal bei welchem Einsatz besetzen wir jedes Fahrzeug ab sofort nur noch mit vier Mann", sagt Esselbach. So sollen die Brandschützer möglichst separiert werden und sich nur so viele wie nötig am Einsatzort aufhalten. Die Kameraden, die sich währenddessen in der Feuerwache aufhalten, sollen möglichst Abstand zueinander halten.

Coronafall würde Quarantäne und Schließung der Wache bedeuten

Auch bei den Einsätzen selbst ist Vorsicht geboten. Ein Corona-Verdachtsfall in den eigenen Reihen wäre mit einer Quarantäne und der Schließung der Feuerwache verbunden. Das Risiko soll daher minimiert werden. Bei Türöffnungen, häufig bei Wohnungen von älteren Menschen notwendig, werden nun Staubschutzmasken getragen. Ob das etwas bringe, wisse er nicht, sagt Esselbach. Aber es gehe auch darum, dem Menschen zu zeigen, dass man ihn nicht gefährden wolle.

Bürger können helfen, Fehleinsätze zu vermeiden

Doch auch die Bürger können etwas tun. "In der jetzigen Zeit wollen wir natürlich die Zahl der sogenannten Fehleinsätze minimieren", sagt Esselbach. Häufig würden diese durch leere Batterien in Rauchmeldern ausgelöst. Wer also gerade viel Zeit zu Hause hätte, könnte ja mal die Batterien checken, sagt er.

Kleine Einsätze brauchen nicht die volle Einsatzstärke

Bei den Kameraden in Felde setzt man auch Maßnahmen um, damit das Corona-Risiko möglichst gering bleibt. Neben der Absage von Veranstaltungen hat sich Wehrführer Oliver Schodt bereits frühzeitig mit den Auswirkungen auf die Praxis auseinandergesetzt. In Felde unterscheide man große Einsätze, bei denen volle "Manpower" vonnöten sei und kleinere Einsätze, sagt Schodt. Letztere machten etwa 60 bis 70 Prozent des Einsatzgeschehens aus. Dafür brauche man nicht viele Kameraden.

Kameraden müssen sich gesundheitlich gut fühlen

"Prinzipiell soll sich jeder vorab abmelden, der Grippesymptome hat", sagt Schodt. Im Einsatzfall würden nicht wie sonst üblich alle Fahrzeuge rausgefahren und voll besetzt werden. "Die anwesende Führungskraft entscheidet, wer mitfährt. Die Kameraden müssen vorher aktiv bejahen, dass sie sich gesund fühlen", sagt Schodt. Ein Fahrzeug werde nur zu 50 Prozent und auf Lücke besetzt, ergänzt der Wehrführer.

Erster Einsatz mit neuen Regelungen

Wie in Kronshagen wird zunächst nur mit einem Auto ausgerückt. Wird keine Verstärkung benötigt, macht sich der Rest der Kameraden wieder auf den Heimweg. Im Einsatzgeschehen sollen Menschen angesprochen werden, ob sie sich kürzlich in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder Kontakt mit einer infizierten Person hatten. "Dann soll alles mit schwerem Atemschutzgerät gemacht werden", sagt Schodt. Die neuen Richtlinien seien am vergangenen Wochenende festgelegt worden und am Dienstag erstmals bei einem Ölspur-Einsatz zur Geltung gekommen, sagte Schodt.

