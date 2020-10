Reesdorf

In den sozialen Medien kursierte vor Kurzem ein Foto eines Koniks am Zaun, das beim Gras zupfen mit dem Hals den Stacheldraht weit hinunter zum Boden drückte. Zudem wurde in den Foren von lahmenden Tieren gesprochen. „Bei uns standen die Telefone nicht mehr still, es gab eine richtige Protestwelle“, erzählt Torsten Schlotfeldt, der mit fünf weiteren Landwirten die Flächen der Stiftung Naturschutz sowie des Wasser- und Bodenverbandes Obere Eider bewirtschaftet.

Tiere sollen sich nicht verletzt haben

Schlotfeldt weist die Vorwürfe zurück, lediglich ein Wildpferd humpelte für kurze Zeit über die naturbelassenen Wiesen. Ein örtlicher, von den Bauern sofort alarmierter Tierarzt untersuchte den Konik. Dabei stellte sich heraus, dass sich das Huftier lediglich ein Bein verdreht hatte. An dem Stacheldraht, der die rund 30 Hektar bewirtschafteten Flächen abgrenzt, hatte sich zudem kein Tier verletzt. „Da ist in den vergangenen 25 Jahren auch noch nie etwas passiert“, betont Torsten Schlotfeldt, der mit seinen Kollegen das Areal täglich kontrolliert.

Dennoch hat das Thema Konsequenzen für die sechs Bauern aus der Region, die sich in der Weideland GbR organisiert haben. Besagtes Foto rief eine Tierärztin auf den Plan, die „zeitnah“ die Installierung von glattem Elektrodraht forderte. Sie berief sich auf gesetzliche Regelungen, die seit wenigen Jahren gelten und die auch von der Weideland GbR akzeptiert werden. Eine komplette Umstellung auf Elektrozäune im gesamten Eidertal ist aber nicht möglich – und deshalb werden fast alle Konikwildpferde aus dem Landschaftsschutzgebiet verschwinden.

Eine Konik-Familie bleibt auf Reesdorfer Weide

Die als vierbeinige „Landschaftspfleger“ eingesetzten Tiere werden verkauft und abgegeben. Eine dreiköpfige Konikfamilie zieht für einige Monate um nach Bothkamp. In der Zwischenzeit wollen die Bauern die Reesdorfer Weide südlich des Eiderwegs zwischen Bahndamm und Fledermausbrücke mit Elektrodraht einzäunen. Voraussichtlich im Dezember sollen dort das jetzt 14 Tage alte Fohlen sowie die Elterntiere zurückkehren. Auf dem Areal werden zudem auch einige wenige Heckrinder weiter grasen – als Hingucker für die Touristen.

Galloways sollen Heckrinder und Koniks ersetzen

Auf der Techelsdorfer und Schmalsteder Weide nördlich des Eiderwegs werden die ursprünglichen Heckrinder mit ihren markanten Hörnern gegen Galloways ausgetauscht. Die Stiftung Naturschutz hat dafür und auch für die Abgabe der Koniks grünes Licht gegeben. Die schottischen Hochlandrinder brauchen anders als die Heckrinder fast gar keine Zufütterung im Winter. „Sie sind für die Weidelandschaft im Eidertal insgesamt besser geeignet und lassen sich auch besser vermarkten.“

