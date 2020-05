Viel Geduld brauchten Autofahrer am Sonnabend an der Fähre Nobiskrug in Schacht-Audorf. Die Wartezeit für das Übersetzen betrug über eine Stunde. Der Grund: Hohes Verkehrsaufkommen wegen der Sperrung des Rendsburger Kanaltunnels. Auch eine zweite Fähre ab 12 Uhr brachte keine Entspannung. Auch die A7 war dicht.