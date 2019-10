Eine Stellwerkstörung in Osterrönfeld hat am Donnerstagmorgen den Bahnverkehr rund um Rendsburg lahm gelegt. Seit 10 Uhr fahren wieder Züge von Neumünster in Richtung Rendsburg. Von Rendsburg in Richtung Felde werden derzeit noch Busse eingesetzt. In Kürze soll der Bahnverkehr dort wieder laufen.