Im April 2019 war Baustart für das Einkaufszentrum auf dem Gelände am Eiderkamp: Dort sollten Aldi und Markant unter einem Dach entstehen. Ende April öffnete Aldi, nur Markant nicht. Es gab Bauprobleme, an deren Lösung seit Monaten gearbeitet wird - am 2. November soll eröffnet werden.

Von Sorka Eixmann