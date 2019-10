Zwangsdienst für neue Stadtmitarbeiter ?

Rendsburg

Die Freiwillige Feuerwehr Rendsburg wurde 2018 zu 400 Einsätzen gerufen, berichtet Wehrführer Gerrit Hilburger. 2016 gab es mehr als 600 Alarmierungen. Abends und nachts seien die 100 Kameraden dabei zuverlässig zur Stelle. Tagsüber jedoch fehlen die Kräfte. „Die Feuerwehrleute arbeiten auswärts oder sind am Arbeitsplatz unabkömmlich, etwa in der Pflege“, erklärte Gerrit Hilburger den Mangel an Einsatzkräften. Manchmal stünden nur drei Feuerwehrkameraden nach dem Alarm am Gerätehaus in der Herrenstraße. Neun Aktive werden aber gebraucht, um ein Löschgruppenfahrzeug zu besetzen.

Rendsburg ist mit dem Problem der unterbesetzten Tagesbereitschaft im Land nicht allein

„ Rendsburg ist mit dem Problem nicht allein“, erklärte Holger Bauer, Pressesprecher des Landesfeuerwehrverbands. Alle sogenannten Mittelstädte mit rund 30.000 Einwohnern – Elmshorn, Itzehoe, Pinneberg, Heide, Husum und Bad Oldesloe zählen dazu – klagen über fehlende Kräfte in der Tagesbereitschaft. Elmshorn habe inzwischen fünf Gerätewarte hauptamtlich eingestellt, um im Notfall handlungsfähig zu sein. Nur vier Städte mit mehr als 80.000 Einwohnern haben eine Berufsfeuerwehr.

Jede Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, Brandschutz zu gewährleisten

In früheren Jahren konnte die Rendsburger Wehr auf einsatzbereite Hausmeister von Schulen und auf Bauhofmitarbeiter setzen. Inzwischen sei nur noch ein bei der Stadt beschäftigter Bauhofmitarbeiter in der aktiven Wehr, berichtet Gerrit Hilburger.

Mit seiner Forderung an die Stadt zieht der Wehrführer Gerrit Hilburger die Reißleine. „Wünschen hilft nichts“, sagt er entschlossen. „Jede Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, Brandschutz zu gewährleisten.“ Die Rendsburger Feuerwehr ist für 29 Stadtteile, Industrieanlagen, Bundesstraßen, die Autobahn A7 mit der Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal und den Kanaltunnel zuständig, letztere werden im Feuerwehrbedarfsplan als Infrastruktur mit hohem Risikofaktor bewertet.

Den Vorschlag der Feuerwehr, bei Stellenausschreibungen explizit eine Mitgliedschaft in einer Feuerwehr als eine wünschenswerte Voraussetzung für Bewerber aufzunehmen, setze die Stadt nicht um. „Ämter in der Region machen das bereits, um die Tagesbereitschaft der Wehr zu verbessern“, weiß Hilburger.

Fünf Prozent der Arbeitszeit im Anstellungsvertrag für die Feuerwehr

Gerrit Hilburger macht zwei Vorschläge: Werden in der Verwaltung neue Mitarbeiter eingestellt, könne der Anstellungsvertrag eine Klausel enthalten, die die Verwaltungskräfte verpflichtet, zu fünf Prozent von ihrer Arbeitszeit für Einsätze im Rettungswesen der Stadt zur Verfügung zu stehen. So könne der Arbeitgeberwillen verdeutlicht werden, dass er dem ehrenamtlichen Einsatz seiner Mitarbeiter positiv gegenüber steht.

„Das ist neu“, bewertet Holger Bauer vom Landesfeuerwehrverband den Vorstoß von Gerrit Hilburger. Ob jedoch die Verpflichtung von Verwaltungsmitarbeitern für den Dienst als Rettungskraft rechtskonform ist, müsse ein Rechtsanwalt prüfen.

Der zweite Vorschlag von Gerrit Hilburger ginge für Stadt richtig ins Geld: Schon jetzt finanziert die Stadt drei hauptamtliche Gerätewarte. Die hauptamtlichen Kräfte könnten mit einer Tagesbereitschaft aufgestockt werden. „Da kostet jeder Feuerwehrmann pro Jahr rund 50.000 Euro.“

Stadt prüft Umsetzbarkeit der Vorschläge des Wehrführers

„Bürgermeister Piere Gilgenast ist das Problem bekannt“, sagt Dörte Riemer aus der Stabsstelle des Bürgermeisters für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt. Es werde nach Möglichkeiten gesucht, Abhilfe zu schaffen. Die Verwaltung habe die Vorschläge des Wehrführers zur Kenntnis genommen und prüfe die Umsetzbarkeit. Die rechtliche Zulässigkeit einer Fünf-Prozent-Klausel und von Stellenausschreibungen mit der Zusatzqualifikation Feuerwehrmitglied sei bislang ungeklärt. „Das ist nicht leicht.“

Feuerwehr Rendsburg wirbt um jungen Nachwuchs

Die Feuerwehr arbeitet selbst, um Nachwuchs zu gewinnen. „Jedes Jahr kommen drei Kameraden aus der Jugendfeuerwehr.“ Die Zahl reiche jedoch nicht aus, um tagsüber den Pool der Einsatzkräfte aufzufüllen. Die Feuerwehr pflegt als Werbeportal eine Facebook-Seite und wirbt bei Neubürger-Begrüßungen für das Ehrenamt im Rettungswesen. „Das hat bislang nichts gebracht“, bedauert Gerrit Hilburger.

Die Wehr will sich in der Berufsschule am Nord-Ostsee-Kanal (BBZ) vorstellen. Feuerwehrleute, die tagsüber in Rendsburg arbeiten und sich als Zweitmitglieder anmelden, empfängt Wehrführer Hilburger mit offenen Armen. Anfang Oktober meldeten sich zwei Borgdorfer zum Dienst. „Die Kameraden werden an unseren Dienstabenden in das Equipment und in die Rettungsroutinen eingeführt.“ Für sie finanziert die Stadt eine eigene Einsatzausrüstung mit Helm, Stiefeln, Handschuhen und Feuer abweisendem Schutzanzug.

Um einsatzbereite Feuerwehrleute in der Stadt zu haben, wurde vor Jahren hinter dem Gerätehaus in der Herrenstraße ein Gebäude mit Mietwohnungen speziell für Feuerwehrkameraden gebaut. Das Konzept Wohnen am Startpunkt von Rettungseinsätzen funktioniere jedoch bei Ehrenamtlern nur eingeschränkt, erläutert Hilburger: „Die Kameraden arbeiten tagsüber auswärts.“

