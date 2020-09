Quarnbek/Emkendorf

Die Euphorie war groß in Flemhude. Nach einer Zwangspause reaktivierte eine Arbeitsgruppe im vergangenen Jahr den beliebten Weihnachtsmarkt im Dorf. „Wir waren gerade wieder so toll gestartet. Alle waren froh, dass es mit dem Markt weitergeht“, sagt Quarnbeks Bürgermeister Klaus Langer (Grüne). Von dieser Stimmungslage ist knapp zehn Monate später nicht viel übrig geblieben.

Etwa 20 Helfer bräuchte man zum Auf- und Abbau der Hütten, und um die Hygienevorschriften auf dem Gelände der Flemhuder Feldsteinkirche zu kontrollieren, sagt Langer. Doch es gebe keine Signale aus der Bürgerschaft. „Und so sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass die Aufgaben für unsere kleine Truppe zu groß sind“, sagt Langer. Kräfte einzukaufen, sei für den ehrenamtlich organisierten Markt keine Option. Neue Verordnungen vom Kreis und die Diskussion über eine Verschärfung der Corona-Lage im Winter sieht Langer auch als Gründe dafür, dass keine Helfer zu finden sind. „Man spürt eine totale Verunsicherung der Leute“, sagt der Bürgermeister.

Anzeige

Klare Regeln für Herbstmarkt auf Gut Emkendorf

Auf Gut Emkendorf sieht man sich für den Herbstmarkt, der vom 16. bis 18. Oktober stattfindet, gewappnet. Veranstalter ist die Columna Werbeflächen GmbH, genauso wie für den im November geplanten Adventsmarkt. Erfahrungen mit dem Hygienekonzept habe man im August auf Gut Steinwehr gemacht, sagt Birgit Schulze vom Veranstalter. Damals waren im Außenbereich maximal 500 Besucher zugelassen. Laut aktueller Landesverordnung sind es nun 1500.

Das Gelände habe wie auch in den vergangenen Jahren einen klaren Ein- und Ausgang, Sicherheitsleute zählten dort die Besucher, die sich registrieren müssen. „Es gibt auch die Möglichkeit, das Formular zuvor auf der Homepage herunterzuladen und ausgefüllt mitzubringen“, sagt Schulze. Die Aufteilung der 150 Aussteller werde man genauso wie die Wegeführung, die per Einbahnstraßenregelung verläuft, im Vergleich zu vorherigen Märkten ändern. „Zudem müssen die Besucher in den Gebäuden Mundschutz tragen“, sagt Schulze. „Wir sind gut vorbereitet. Wenn sich an den Vorgaben etwas ändert, werden wir natürlich reagieren“, ergänzt sie.

Auf Gut Bossee ist noch keine Entscheidung gefallen

Detlev von Bülow will Mitte Oktober entscheiden, in welcher Form im Dezember der Historische Weihnachtsmarkt auf Gut Bossee stattfinden soll. „Wir beobachten die Entwicklung, und haben natürlich eine Verantwortung für unsere Gäste, die Aussteller und unser Team“, sagt von Bülow. Im Grunde gäbe es zwei Optionen: Entweder finde der Markt mit entsprechendem Hygienekonzept und einigen Veränderungen aber mit Ausstellern statt, oder man plane ohne Aussteller und nur mit einem Wild- und Weihnachtsbaumverkauf.„Irgendetwas wird stattfinden. Im Moment ist aber noch nichts festgelegt“, sagt von Bülow.

Formular ausfüllen und Tickets reservieren

Das Formular zur Datenerfassung für den Herbstmarkt auf Gut Emkendorf kann im Internet unter www.land-gefluester.de heruntergeladen werden. Eine Reservierung von Tickets ist per E-Mail an info@land-gefluester.de möglich. Die Reservierung wird vermerkt, die Tickets am Eingang hinterlegt. Es werden keine Tickets zugeschickt.