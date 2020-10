Bordesholm

Als Termin für das weihnachtliche Geschehen auf dem Rathausplatz zwischen Bahnhof und Amtsverwaltung schwebt Ulrich Schuster, wie in den vergangenen 45 Jahren, der zweite Adventssonntag vor – in diesem Jahr ist es der Nikolaustag, 6. Dezember. Ein Vorgespräch hat es mit der Amtsdirektorin Anja Kühl bereits gegeben.

Gut, dass etwas auf die Beine gestellt wird

Das Amt ist Genehmigungsbehörde, der Kreis muss das Hygienekonzept absegnen. „Noch liegt der Antrag nicht vor, aber die Ideen, die vorgebracht wurden, sind möglicherweise genehmigungsfähig“, so die Verwaltungschefin. Persönlich finde sie es gut, wenn etwas auf die Beine gestellt werde.

Anzeige

Bis zu 5000 Gäste strömten nach Bordesholm

Der eintägige Markt in Bordesholm wird in jedem Jahr von Vereinen, Verbänden und Privatleuten beschickt. 4000 bis 5000 Gäste strömten in der Vergangenheit an diesem Tag auf den Lindenplatz, in das Haus der Kirche, in die Klosterkirche. Ein Pavillon war immer Gästemagnet mit Gedrängegarantie: Dort waren die viele Preise ausgestellt, die bei einer Tombola gewonnen werden konnten.

Lesen Sie auch: Wo es 2020 in Schleswig-Holstein Weihnachtsmärkte gibt - und wo nicht

Lindenplatz an der Klosterkirche ist zu klein

„Unter Hygienebedingungen ist ein Markt in Alt-Bordesholm nicht darstellbar, deshalb haben wir uns für eine Absage entschieden“, so Schuster. Außerdem stand bereits Mitte des Jahres fest, dass das Altenpflegeheim Klosterstift wegen der Virus-Krise nicht mit in den Markt integriert werden kann. Der Saal der Einrichtung diente bisher immer als Landfrauen-Café, in dem die über 50 Torten an die Frau oder den Mann gebracht wurden.

Kleiner Markt mit 25 Buden

Mit einem vernünftigen Hygienekonzept ist ein „kleiner Weihnachtsmarkt“ auf dem Rathausplatz mit Abstandsregeln möglich, findet Schuster. Das Areal müsste wohl umzäunt werden, um eine noch nicht festgelegte Personenzahl an getrennten Ein- und Ausgängen steuern zu können. Er denkt über einen Markt mit etwa 25 Buden nach. Ob es auch alkoholhaltigen Punsch geben darf, ist noch offen.

Kein Café im Rathaus Bordesholm

„Das wird dann alles ein bisschen anders sein, aber es geht eben nicht anders.“ Von der Empore des Rathauses könnte der Markt von Jagdhornbläsern eröffnet werden. Zudem gab Kühl die Zusicherung, dass die Toiletten benutzt werden dürften. Sie schloss aber aus, dass im Sitzungssaal ein Café eingerichtet wird.

Bis zu 5000 Euro Spendensumme

Der Markt mit dem Motto von Bordesholmern für Bordesholmer war 1976 unter der Federführung des Klosterkirchenpastors Manfred Kamper, Dietrich Ladwig und Franz Bracker initiiert worden. Von den Einnahmen der Beschicker wurde in der Vergangenheit immer ein Teil für gemeinnützige Zwecke gespendet: Pro Jahr kamen zwischen 4000 und 5000 Euro zusammen.

Weitere Nachrichten aus der Region Rendsburg lesen Sie hier