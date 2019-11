Auftritt der Steintrolle

Schönhorst

Seit Mitte Oktober studieren Eva, Greta, Luna, Lino und Tara mit ihren Reittieren die einzelnen Figuren der Dressurquadrille ein. Die zwölf- bis 15-jährigen Reiter bilden Zirkel, reiten Schlangenlinien ab und lenken die Huftiere auch mal über Kreuz durch die Halle auf der Anlage von Inke Reimer. Die 46-jährige Betreiberin des Schönhorster Reiterhofs ist grundsätzlich zufrieden mit der Performance der Kinder und Jugendlichen. „Jetzt ist Feinarbeit angesagt, es geht vor allem um die Abstände der Reiter untereinander“, erklärt die Pferdewirtschaftsmeisterin.

Weihnachtsreiten in fantasievollen Kostümen

Bis zum 7. Dezember soll die Quadrille stehen, denn dann beginnt ab 16 Uhr auf der Anlage am Bisseer Weg 24 das traditionelle Weihnachtsreiten. Statt in normalem Outfit schlüpfen die jungen Pferdefreunde in spezielle Kostüme – die dann auf sechs Reiter angewachsene Gruppe führt die Dressurquadrille als Steintrolle auf. Die Fantasiewesen stammen aus dem Animationsfilm „Die Eiskönigin – Frozen“. Auch weitere Reitergruppen präsentieren ihre Künste in Kostümen aus dem Kinostreifen, präsentiert werden eine weitere Dressurquadrille, eine Springquadrille sowie ein Pas de Deux.

Die Kleinsten führen eine Steckenpferdquadrille vor, erläutert Inke Reimer. Rund 35 Akteure gestalten das bunte Reitprogramm in fantasievollen Kostümen – auch die Pferde werden passend zum Eiskönigin-Thema ausstaffiert. Die Organisatoren rechnen mit rund 300 Besuchern zum Weihnachtsreiten, das seit rund 20 Jahren veranstaltet wird.

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt Inke Reimer unter Tel. 0176-21807972.