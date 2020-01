Hat das Verkehrskonzept in Kronshagen Einfluss auf den Busverkehr? Grundsätzlich möchte man die Radfahrer in der Gemeinde vom Radweg auf die Straße umsatteln. Daher war unter anderem für den Hasselkamp die Errichtung eines Schutzstreifens diskutiert worden. Für Busse wäre es dort dann noch enger.

Von Florian Sötje