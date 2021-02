Der Lockdown verwandelte in Nortorf das Frauen-Orga-Team des ökumenisch gefeierten Weltgebetstags in Botinnen: Sie verteilten vor dem Festtag, 5. März, per Auto Info-Material über den Inselstaat Vanuatu, Rezepte und eine CD mit Liedern an die aus vergangenen Jahren bekannten Gottesdienstbesucher.