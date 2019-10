Welklasse-Duo in der Christuskirche

Bordesholm

Immer wieder gab es in den vergangenen 25 Jahren bei den Konzerten des Vereins zur Förderung der Musik in Bordesholm musikalische Höhepunkte. Für das dritte Konzert in der Reihe Mosaik der Herbstklänge am Sonntag, 3. November, um 17 Uhr in der Christuskirche ist ein besonderer Coup gelungen: Denn der junge Hornisten-Star Tillmann Höfs und seine Duettpartnerin, die ebenfalls mehrfach ausgezeichnete Pianistin Akiko Nikami, wurden erst am 13. Oktober mit dem Preis Opus Klassik, Nachfolger des Echo Klassik, für ihre CD „Air“ ausgezeichnet.

Meister-Duo lernte sich 2015 kennen

So gibt es in Bordesholm Weltklasse zu erleben, freute sich der Förderverein. Seit beide sich 2015 bei einem Meisterkurs kennenlernten, an dem Tillmann Höfs als Schüler und Akiko Nikami als Korrepetitorin teilnahmen, musizieren beide erfolgreich als Duo zusammen. Ein erstes Highlight dieser Zusammenarbeit folgte 2017, als Höfs den Deutschen Musikwettbewerb gewann. Das Motto des Duos in Bordesholm lautet: „Horn und Klavier – avec plaisir“.

Schumanns "Waldszenen" gehören zum Programm

Zu hören sind Werke von Beethoven, Franz Strauss (dem Vater von Richard Strauss), dem Engländer York Bowen und dem Franzosen Paul Dukas sowie eine Horn-Soloetüde des Finnen Esa-Pekka Salonen. Und dass Schumann-Preisträgerin Akiko Nikami mit Schumanns „Waldszenen“ und Auszügen aus Debussys „Estampes“ ihr pianistisches Können ebenfalls solistisch unter Beweis stellt, ist Ehrensache. Gefördert wird das Konzert in der Christuskirche in der Bahnhofstraße 60 vom Deutschen Musikwettbewerb, einem Projekt des Deutschen Musikrates. Eintritt 15 Euro, Schüler und Studenten frei.

Lesen Sie hier mehr aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde