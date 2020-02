"Sex und Liebe in der Kirche“ heißt der Abendgottesdienst von Pastorin Sabrina Biehl und dem Kirchenchor „Kreuz und quer“ in der St. Martinkirche in Nortorf. Mit Bibeltexten, dem Hohelied Salomos und Leonard Cohens Song „Hallelujah“ wird dem Vorurteil zu Leibe gerückt, Kirche sei prüde.