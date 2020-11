Die Werk- und Betreuungsstätte Ottendorf sucht dringend Mieträume in Kiel. Eine Gruppe von sieben Beschäftigten im jungen Erwachsenenalter und ihre Betreuer mussten nach wenigen Monaten ihren Bereich in einem Kieler Pflegeheim aufgeben. Die jetzige Situation in Ottendorf ist nur eine Notlösung.