"Brösel" diskutierte in Sören mit

Sören

Die Idee einer "Werner-Galerie" gehört mit zum Dorfkonzept – aber auch beim Workshop dazu am Montagabend im Bürgerhaus gaben Petra und Rötger Feldmann noch keine Details dazu bekannt. "Nein, es sind keine Hochzeiten mit 2000 Gästen geplant", stellte „Brösel“ auf die Nachfrage bei der mit 40 Einwohnern gut besuchten Sörener Ideen-Schmiede klar. Und auf Nachfrage betonte Ehefrau Petra: "Stück für Stück planen wir das.

Vielleicht steht im Sommer nächsten Jahres ja mehr fest. Sollte es ein nächstes Werner-Rennen geben, wäre das ja auch ein guter Zeitpunkt für Informationen."

Nächster Handwerksmarkt auf "Brösel"-Hof?

Und sie bot der Gemeinde an, einen der nächsten Kunsthandwerkermärkte auf dem Brösel-Hof zu veranstalten. Damit war das Thema „Werner-Galerie“ am Montag dann auch Geschichte. Die Feldmanns diskutierten in der Arbeitsgruppe Landwirtschaft und Gewerbe mit. Ideen wurden auch in den Gruppen Soziales/Miteinander und Infrastruktur gesammelt.

Sören möchte dörflich bleiben

Sören ist der erste Ort im Amt Bordesholm, der ein Konzept macht. Bürgermeister Manfred Christiansen erläuterte: „Wenn man zukünftig Förderungen haben möchte, wird so etwas eine Voraussetzung.“ Die Ergebnisse lassen sich so zusammenfassen: Im Kern möchten die Sörener den Dorfcharakter und die Natur so wie bisher erhalten. Es wurde aber auch deutlich, dass sich die Struktur verändert. Immer mehr junge Familien sind in das Dorf gezogen. Von den 200 Einwohnern sind 38 unter 18 Jahren, darunter viele kleine Kinder. Wünschenswert ist deshalb vor allem ein Spielplatz, den es nicht gibt. Was ist mit einem Haus- oder Hofladen? „Jeder fährt sonnabends zum Bäcker und holt Brötchen. 50 Autos sind keine Seltenheit“, merkte Fynn Karow an.

Dorf-App und Dörpsmobil angeregt

Die Idee eines „Dörpsmobil“ ist auf dem Tisch: ein Elektroauto, das von Sörener genutzt werden kann – vielleicht können damit die Brötchenbestellungen abgearbeitet werden? Genannt wurde eine E-Bike-Station. Eine Bürgersprechstunde, eine Dorfzeitung, in der alle Aktivitäten aufgelistet werden, oder eine Spielgruppe im Bürgerhaus sind auch als Wünsche genannt worden. Bestehendes soll fortgeführt und eben bekannter gemacht werden. Eine „Dorf-App“ wurde genannt. Bei den Themen Wohnen und Gewerbe gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Landesplanungsbehörde in Kiel gesteht ein Wachstum von bis zu 15 Bauplätzen bis 2030 zu. „Eine Entscheidung, wie viel man will, muss noch von der Gemeinde gefällt werden“, so Christiansen.

Ideensammlung wird nun gesichtet

Beim Thema Gewerbe sollte aus Sicht einiger das Modell mit Wohnen und Arbeiten in den Fokus gerückt werden. Immer mehr rückt auch das sogenannte „Klima-Navi“ in den Mittelpunkt. Zukünftig werden alle Kommunen auch danach bewertet, wie klimafreundlich man sich aufgestellt hat. Alle Vorschläge und Idee werden nun nach Angaben von Lars Geffert, der den Abend als stellvertretender Bürgermeister moderierte, von der Gemeindevertretung gesichtet, gebündelt und in das Dorfkonzept eingearbeitet. „Die Idee mit dem Workshop ist gut, es ist lebendig und es sind viele Impulse da – nun muss man schauen, was davon auch umgesetzt wird. Das ist ja immer das Problem“, so Hartmut Klasohm, der seit 20 Jahren im Dorf lebt. Für Monika Erichsen ist wichtig, das Ideen gemeinsam zum Wohl der Einwohner vorangebracht werden.

