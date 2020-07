Die Windvernunft in Flintbek kämpft seit Jahren gegen den Bau von Windkraftanlagen im Bereich Christiansruh. Auch die Gemeinde hat eine negative Stellungnahme beim Land eingereicht, dennoch macht sich Werner Hädrich Sorgen - und wendet sich in einem Schreiben an das Innenministerium.

Von Sorka Eixmann