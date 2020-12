Der am Sonntag auf dem Bossee gekenterte Kanufahrer ist tot. Polizeitaucher entdeckten die Leiche des 39-Jährigen am Dienstag in der Nähe eines Stegs. Gemeinsam mit einem 47-Jährigen wollte der Mann am Wochenende einen Weihnachtsbaum auf dem Bossee verankern, als ihr Boot kenterte.