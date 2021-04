Emkendorf

Das Material, die Art der Herstellung und die Größe können bei dem Wettbewerb frei gewählt werden. „Gerade in diesen Zeiten wollen wir für die Öffentlichkeit da sein, selbst wenn wir keine Präsenz-Veranstaltungen anbieten können“, erklärt Regina Ritter von der Herrenhausverwaltung vom Gut Emkendorf.

Mitmachen kann jeder, ob alt oder jung. Die Teilnehmer erstellen ihre eigenen Versionen des Herrenhauses und schicken bis zum 21. April bis zu drei Fotos von ihren Werken an erlebnis@gutemkendorf.de. In der Zeit vom 23. April bis zum 9. Mai kann dann jeder auf der Homepage über die Siegerbeiträge mit abstimmen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sieger gewinnt eine Übernachtung auf Gut Emkendorf

„Am liebsten würden wir ein großes Ereignis daraus machen, die Kunstwerke für die Öffentlichkeit in unseren historischen Räumlichkeiten ausstellen und in einer gebührenden Siegerehrung die Gewinner ehren“, erklärt Regina Ritter. „Aber nun haben wir umgeplant und machen alles digital. Ich bin mir sicher, dass es so auch gut funktionieren wird.“

Der Sieger gewinnt eine Übernachtung im historischen Herrenhaus. Der zweite bis fünfte Preis beinhaltet die Teilnahme an einer Julia-Führung (für Erwachsene) oder an einer Gespensterführung (für Kinder) jeweils mit anschließendem Kuchengedeck.