In acht Monaten Bauzeit wurde die Jahnstraße an der Grundschule in Nortorf für 900000 Euro verkehrssicherer gemacht. Eine Kiss&Ride-Zone und Lehrer-Parkplätze sind neu. Die Straßeneinmündung, die Busschleife und Fußwege wurden erweitert. Neue Gas-, Wasser- und Stromleitungen wurden verlegt.