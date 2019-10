In Flintbek startet der erste offene Literaturkreis in der Gemeindebücherei: Ulrike Blumberg-Thiel und Büchereileiterin Andrea Frahm laden am Donnerstag, 24. Oktober 2019, zum ersten Treffen ein. Die Frauen hoffen, genügend Bücherfreunde zu finden, um den Literaturkreis fest zu etablieren.