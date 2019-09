Die Fähre „Landwehr“ hat ihren Regelbetrieb in Quarnbek wieder aufgenommen. Nachdem am Mittwoch die Wartungsarbeiten an der Fährstelle abgeschlossen wurden und schon am Dienstag ein Fehler in der Steuerungsanlagebeseitigt wurde, werden jetzt wieder Fahrzeuge über den Nord-Ostsee-Kanal befördert.