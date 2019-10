In diesen Tagen zieht es Jäger nicht nur mit der Waffe in die Reviere: Revieroberjäger Christopher von Dollen geht im Hegelehrrrevier Grönwohld auch mit Scheinwerfer, Zettel und Schreiber auf Jagd – genauer gesagt auf Hasenjagd, um Populationsdaten für das Wildtierkataster in Flintbek zu sammeln.