Laut wird es am Sonnabend, 18. Januar, in der Nordmarkhalle in Rendsburg. Aus Lautsprechern dröhnt Diskomusik. Schlachtenbummler feuern 360 Sportler an, die sich beim 20. Norddeutschen Ergometercup quälen. Die Männer und Frauen kommen aus ganz Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.