Wildunfall mit Tesla: Versicherung zahlt Schaden nicht

Den Tag wird Thalen Bartoschewitz so schnell nicht vergessen: Am Sonntag, 29. September, war der Versicherungsfachwirt auf dem Weg nach Hause, als auf der B 404 in Höhe Depenau ein Stück Rehwild die Straße im Baustellenbereich überraschend kreuzte.

Schaden nach drei Monaten noch nicht reguliert

Es war ein regnerischer Abend, gegen 22 Uhr passierte das Unglück - bis heute hat seine Versicherung den Schaden nicht reguliert. „Ich bin wirklich entsetzt, ich werde hingehalten“, ärgert sich der 26-Jährige über seine „Kollegen“ von der Bavaria Versicherung. Dort hat er nämlich seinen Tesla Modell S versichert - und wartet inzwischen seit mehr als drei Monaten auf die Regulierung des Schadens.

Unfall mit Tesla: Baustellenbake flog in die Frontscheibe

„Der Knall war mächtig, ich bin dem Tier ausgewichen und haben vier große, rotweiße Baustellenbaken mitgenommen. Eine flog in die Frontscheibe, dass mir nichts passiert ist, ist reines Glück“, steht für ihn fest. Die Polizei war schnell vor Ort, der Abschleppwagen ebenfalls, denn: „Fahrtüchtig war mein Wagen nicht mehr, alle vier Reifen waren geplatzt.“

Im Prinzip eigentlich „nur“ ein Sachschaden, der - schließlich ist Bartoschewitz Fachmann - gut versichert sein sollte. „Neben einer Vollkaskoversicherung, da der Wagen erst sechs Monate alt war, habe ich zusätzlich eine Neuwert-Entschädigungsversicherung abgeschlossen.“ Bei einem Fahrzeugwert von rund 100 000 Euro eine gute Idee.

Gutachten beziffert Schadenshöhe auf 43.000 Euro

Doch dann fingen die Probleme an. „Der Gutachter der Versicherung durfte keine Elektroautos begutachten. Also wurde der Wagen nach Hamburg gebracht zu einem Gutachter, der auch E-Autos begutachten durfte. Das erstellte Gutachten belief sich auf eine Schadenshöhe von 43.000 Euro“, erklärt Bartoschewitz das weitere Vorgehen.

Dann sei die Frage gestellt worden, ob man einen Reparaturschaden oder einen Totalschaden haben wolle - die Entscheidung fiel aufgrund der Wertminderung auf „Totalschaden“. Die Voraussetzung dafür ist der Verkauf des Wagens, „Auch das habe ich unverzüglich in die Wege geleitet.“

Langes Warten - auch nach Beantwortung eines Fragebogens

Von seiner Seite aus hatte er alles korrekt erledigt und wartete nun auf die Regulierung des Schadens. Und wartete. Aber nichts passierte, kein Geld kam, aber: „Drei Wochen später trudelte ein weiterer Fragenkatalog zum Unfallhergang ein. Insgesamt 50 Fragen habe ich beantwortet.“ Auch diese Fragen hat Bartoschewitz ausführlich beantwortet - und seitdem wartete er wieder.

Im Dezember haben die Kieler Nachrichten ebenfalls bei der Versicherung nachgefragt, inzwischen liegt die Antwort vor. "Gemäß unseren Annahmerichtlinien für die Kraftfahrtversicherung versichern wir ein Fahrzeug nicht, wenn es überwiegend zu gewerblichen Transporten genutzt wird. Solche Versicherungsanträge nehmen wir nicht an", teilte Jürgen Haux, Pressereferent und zuständig für die Unternehmenskommunikation bei der Bavaria-Versicherung mit.

Bavaria-Versicherung: Vertrag wegen Falschangaben angefochten

Und erklärte schriftlich: "Herr Bartoschewitz, selbst Versicherungsvermittler, hat das Fahrzeug als Firmenfahrzeug aus Betriebsvermögen finanziert. Dies lesen wir in einem Schreiben seines Steuerberaters vom 28.11.2019 an ihn. Unserer Schaden-Sachbearbeiterin gegenüber äußerte er auf telefonische Nachfrage, dass er nur dieses Kraftfahrzeug besitzt und es dementsprechend überwiegend gewerblich nutzt. Diesen Umstand hat er aber im Versicherungsantrag nicht angegeben. Daher haben wir den Versicherungsvertrag mit Herrn Bartoschewitz wegen Falschangaben im Antrag angefochten, rückwirkend abgelehnt und in Folge dessen auch die Schadenzahlung", fasste Haux zusammen.

Per Einschreiben kam die Begründung auch bei Bartoschewitz an. Eine Begründung, die er nicht versteht, denn rückwirkend eine Versicherung nach einem Schadensfall abzulehnen, "das ist frech", ärgert sich Bartoschewitz. Im Übrigen betont er: "Die Unfallfahrt war eine private Fahrt. Ich habe bereits einen Anwalt eingeschaltet."

