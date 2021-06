Quarnbek

Ausschussvorsitzender Eberhard Tschach (CDU) bat zu Beginn der Sitzung des Quarnbeker Bauausschusses alle Anwesenden, beim Thema Windkraftausbau von polemischen Kommentaren abzusehen. Größtenteils klappte das – teilweise aber auch nicht.

Wie weit geht das Mitsprachrecht einer Gemeinde beim Bau von Windkraftanlagen, die auf von der Landesplanung dafür vorgesehenen Flächen entstehen sollen? Für die einen ist ein städtebaulicher Vertrag die beste Möglichkeit, als Gemeinde überhaupt Einfluss auf die Umsetzung des Projekts zu nehmen. Für die anderen gehen die darin festgelegten Vereinbarungen nicht weit genug. Sie wünschen sich mehr Mitspracherecht. So lassen sich die Meinungen in Quarnbek, die auch wieder im Bauausschuss deutlich wurden, beschreiben.

Die Errichtung von Windkraftanlagen sind baulich privilegierte Vorhaben. Über einen städtebaulichen Vertrag kann die Gemeinde gemeinsam mit dem Projektentwickler aber bestimmte Rahmenbedingungen festsetzen. Im Quarnbeker Entwurf ist so zum Beispiel die Anlagenhöhe auf 200 Meter begrenzt.

Für einige der anwesenden Bürger sowie Harald Steffen, Ausschussmitglied der WIR-Fraktion, war der Vertragsentwurf aber nicht ausreichend. „Ich will nicht verhindern, aber wir müssen das doch kritisch sehen. Wenn wir diesen Vertrag so beschließen, haben wir nur noch wenig Einflussmöglichkeiten“, sagte Steffen. Die WIR-Fraktion hatte zuletzt auch kritisiert, dass sie von den Verhandlungen zwischen Gemeinde und Denker und Wulf ausgeschlossen worden war. Nun gab es Kritik unter anderem an Formulierungen im Vertragswerk zu Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger, dem Sitz der zu gründenden Gesellschaft und Ausgleichsflächen, die geschaffen werden sollen.

Für den Windpark soll eine Betreibergesellschaft aus Denker und Wulf, dem Gut Quarnbek und den Bürgern gegründet werden. Das Letztere genau zu einem Drittel beteiligt werden, fehlte Frank Stephan (Grüne) schriftlich fixiert in dem aufgesetzten Vertragswerk. „Da waren wir schon einmal weiter“, sagte er. Jann Peter Freese, Projektierer von Denker und Wulf, bemerkte, dass solche Fixierungen aufgrund von möglichen strafrechtlichen Konsequenzen nicht mehr in Verträgen festgehalten werden und verwies auf das Kopplungsverbot. „Aber natürlich stehen wir dazu, die Bürger zu einem Drittel zu beteiligen“, fügte er an. Der Ausschuss stimmte am Ende mehrheitlich dafür, dem Vertrag eine rechtliche Prüfung des Sachverhalts beizufügen.

Auch dass der Sitz der Betreibergesellschaft in Quarnbek angesiedelt wird, fehlte einigen Bürgern mit Blick auf zukünftige Gewerbesteuereinnahmen in dem Entwurf. Diesen Punkt könne man nach juristischer Rücksprache in den Vertrag mit aufnehmen, sagte Freese. Befürchtungen von Ausschussmitglied Steffen und aus der Zuhörerschaft gab es zudem, dass Ausgleichsflächen nicht in der Gemeinde Quarnbek landen könnten.

Kritik: Vertragswerk habe "keine Substanz"

Jörg Kruse, Mitgründer der Initiative „Quarnbeker Wind“, kritisierte, dass es sich bei dem Entwurf um einen wenig konkreten „Rahmenvertrag“ handeln würde. „Warum sind Vorschläge von Bürgern wie Wanderwege und Ausgleichsflächen dort nicht aufgenommen worden?“, fragte er. Der Vertrag habe „keine Substanz", ergänzte er. Grünen-Vertreter Stephan sah das anders. Der Vertragsentwurf zeige den guten Willen von Denker und Wulf. Wenn der Vertrag platze, falle man auf das Landesrecht zurück und hätte gar keine Mitsprache mehr. „Ich fühle mich gut dabei, denn wir reden mit dem Vorhabenträger. Rumpelstilzchen spielen bringt uns nicht weiter", sagte er.

Schließlich stimmte der Ausschuss mit einer 4:1-Mehrheit dafür, den Vertrag mit den Änderungswünschen der Gemeindevertretung zu empfehlen. Viel Zeit für Veränderungen bleibt nicht. Die Gemeindevertretung tagt bereits am kommenden Donnerstag. Zwei Tage vorher am Dienstag, 15. Juni, findet ab 19.30 Uhr eine Bürgerversammlung zum Thema auf dem Schulsportplatz in Strohbrück statt.