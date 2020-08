Schönbek

Statt auf einen Frontalvortrag per Beamer setzte das Unternehmen Energiequelle GmbH bei der Vorstellung der Baupläne für fünf 200 Meter hohe, westlich des Einfelder Sees geplante Windräder auf vier Info-Stationen. Sechs Mitarbeiter erwarteten mit Wandkarten und Broschüren in zwei jeweils 40 Quadratmeter großen Zelten der Freiwilligen Feuerwehr vor der Alten Schule in Schönbek die Anwohner. Getrennt wurden Fragen zu Arten- und Naturschutz, Immissionsschutz, Planungsstand und die Energiequelle Stiftung beantwortet. Für die Bürger der drei betroffenen Gemeinden Schönbek, Loop und Mühbrook waren jeweils 90 Minuten Zeit eingeplant.

Fünf Windkraftanlagen auf gut 50 Hektar

Energiequelle will im Planungsraum 2 auf den vom Land ausgewiesenen Vorrangflächen für Windenergie RDE 114 und RDE 117 auf gut 50 Hektar Fläche einen Windpark mit Anlagen vom Typ Enercon E-147 anlegen. Die Nabenhöhe beträgt 126 Meter, der Rotordurchmesser 147 Meter. Bei Volllast hat jede Windkraftanlage fünf Megawatt Leistung. 13500 Haushalte könnten damit mit Strom versorgt werden.

„Wir haben beim Landesamt für Landwirtschaft, Umweltschutz und ländliche Räume den Antrag laut Bundesimmissionsschutzgesetz eingereicht“, berichtete Eva Sommer, Projektleiterin bei Energiequelle, zum Verfahrensstand. In zwei bis drei Monaten rechnet sie mit einer Öffentlichkeitsbeteiligung.

Eva Sommer stellte den Bonus von 35000 Euro pro Jahr vor, den das Unternehmen über eine Stiftung an die drei Gemeinden auszahlt. „Wir zahlen die gesamten Mittel zu Beginn der 25-jährigen Laufzeit der Windkraftanlagen ein.“ Ein Stiftungsbeirat, zu dem Gemeindemitglieder zählen, wählt Förderprojekte aus. Die vom Unternehmen freiwillig angebotene finanzielle Beteiligung traf nicht auf ungeteilte Gegenliebe: „Für größere Anschaffungen wie einen neuen Feuerwehrwagen ist das zu wenig,“ monierte ein Bürger. Der Aufwand des Antragstellens sei hoch. Man hätte Bürger auch über einen Bürgerwindpark beteiligen können oder den Gemeinden den erzeugten Strom für einen Cent weniger pro Kilowattstunde überlassen können.

In kleiner Runde direkt fragen

Torsten Teegen, Bürgermeister von Loop, war vom Konzept des Bürger-Cafés überzeugt. Wie Bürgerin Maria Frank gefiel Teegen, dass Bürger in kleiner Runde direkt fragen konnten. Maria Franks Verhältnis zu Windrädern blieb auch nach den Infos zwiespältig: „Es ist eine gute Alternative. Wir nutzen alle Strom, jedes Jahr mehr. Dass die Teile so spargelig sind, ist blöde.“ Sie bedauerte, dass die Stromtrassen nach Süden noch nicht fertig gebaut sind.

Dominik Zett, Bürgermeister von Schönbek, stand den fünf Windkraftanlagen, gegen die Gemeinden kaum Einspruchmöglichkeiten haben, kritisch gegenüber. „Wir warten auf einen besonderen Gast. Ich hoffe, der Rotmilan zieht über uns seine Kreise.“ Die Info-Veranstaltung der Energiequelle war ihm „einen Ticken zu spät. Jetzt sind die Pläne schon da.“

Sachargumente werden nicht gehört

Andreas Dietrichs (55) von der Bürgerinitiative „Windverstand“ aus Mühbrook suchte die Konfrontation. Er bombardierte Fachplaner Dirk Riebensahm von Energiequelle mit Argumenten. „Die Windenergieanlagen sind politisch gewollt.“ Die Artenschutzgutachten basieren auf falschen Grundannahmen. „Es gibt politische und es gibt biologische Gutachten.“ Schon 2019 legte der Biologe, der seit 28 Jahren in Schönbek lebt, ein 18 Seiten langes ornithologisches Gutachten vor. Seine Wahrnehmung: „Sachargumente werden nicht gehört.“

Vom Konfliktpotential kritisch

Nur zwischen April und August seien vom für Energiequelle arbeitenden Gutachter Vogelzählungen erfolgt, berichtete Andreas Dietrich. Das darauf gegründete Gutachten gebe das tatsächliche Vogelvorkommen nicht wieder. Der Meeresbiologe Andreas Dietrich erklärte: „Die Vorrangflächen 114 und 117 zählen vom Konfliktpotential zu den kritischsten im ganzen Land.“ Die Fläche rund vier Kilometer westlich des Einfelder Sees liege südöstlich des Schönbeker Moors, westlich des Dosenmoors und südlich des Waldes Jetbrook, mitten in einer Transitstrecke von Großvögeln wie dem Seeadler und dem Rotmilan. Der Einfelder See werde von Zugvögeln auf dem Weg zum Wattenmeer als Zwischenstopp genutzt.

Drei Tage Drehstopp für Rotmilan geplant

„60 Prozent des Weltvorkommens der Rotmilane brütet in Deutschland.“ Der Rotmilan jage in frisch gemähtem Gras. Das Unternehmen plant zum Schutz des Vogels in der Jagdzeit jeweils dreitägige Stopps der Windräder nach der Mahd ein, berichtete Dirk Riebensahm.

„Zu kurz, so schnell wächst das Gras nicht nach. 14 Tage wären sinnvoller,“ forderte Andreas Dietrich. Er weiß, dass die Planungshoheit für Windenergiefläche beim Land liegt. „Ich habe die Befürchtung, dass wir auf verlorenem Posten kämpfen.“

Ab Montag schaltet Energiequelle eine Planungsseite im Internet frei.